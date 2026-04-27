Melania Trump arremete contra Jimmy Kimmel por bromear con su eventual viudez tras ataque a Trump

Melania Trump arremetió el lunes contra el cómico Jimmy Kimmel por un monólogo en el que decía que la primera dama de Estados Unidos tenía el brillo de la que espera quedarse viuda, una broma hecha la semana pasada, pero recuperada por los republicanos tras el ataque en una cena a la que asistió Donald Trump el sábado.

A pesar de que Kimmel hizo ese comentario en un monólogo la noche del jueves, personajes públicos alineados con Trump lo han rescatado para pedir que su canal tome medidas contra el presentador.

Funcionarios del gobierno de Washington consideran que el atacante en una gala con periodistas encabezada por Trump tenía como objetivo matar al presidente y a otros miembros de su gabinete presentes.

Seguidores republicanos culparon de este incidente al lado demócrata por avivar el extremismo con sus críticas contra el presidente, a pesar de que este ha roto constantemente el decoro político con sus ataques verbales furibundos contra todo aquel que considera rivales, ya sean políticos, medios de comunicación o jueces.

Como destacado presentador de un programa nocturno, Kimmel ha estado en el centro del debate sobre la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.

En su monólogo del pasado jueves, Kimmel se presentó a sí mismo como el hipotético maestro de ceremonias de la cena de los corresponsales de la Casa Blanca.

En un momento, el cómico se dirigió a la primera dama, presente entre el público, y le dijo: "Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda".

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

La cadena ABC suspendió temporalmente a Kimmel de su programa nocturno en septiembre de 2025 presionada por la Casa Blanca después de que el cómico asegurara que el movimiento de extrema derecha MAGA estaba tratando de sacar crédito político al asesinato del influencer Charlie Kirk.

"Kimmel, un cobarde, se esconde detrás de la ABC porque sabe que la cadena seguirá cubriéndole las espaldas", añadió la primera dama el lunes.

"Ya basta. Es hora de que la ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más va a permitir la dirección de la ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?".