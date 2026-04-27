La ONU rechaza firmemente peaje en el estrecho de Ormuz

El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe "ninguna base legal" para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.

"No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional", declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.

Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión del Parlamento iraní sobre seguridad nacional, encargada de examinar el texto, precisó a la televisión estatal que las fuerzas armadas controlarían el estrecho para, entre otras cosas, impedir el paso de "buques hostiles".

El proyecto también prevé que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.

Domínguez afirma estar en contacto con "todos los países de la región", incluido Irán.

El panameño rechazó firmemente la posibilidad de que una solución para la reapertura del estrecho de Ormuz implique el pago de una tasa.

Domínguez insistió en que un plan de evacuación (en el que la OMI se ha comprometido a trabajar) de los 20.000 marinos bloqueados, repartidos en unos 1.600 buques en el Golfo, solo podría llevarse a cabo una vez que la travesía por esa vía esté completamente asegurada y en ningún caso mediante el pago de un derecho de paso.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.