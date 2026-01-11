Abinader insiste en el manejo pulcro de los recursos públicos en Consejo de Gobierno

El presidente Luis Abinader insistió este domingo a sus funcionarios en la importancia de que los ministerios e instituciones del Estado manejen con transparencia los recursos públicos y prioricen las necesidades más urgentes del país.

Así lo informó el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, al ofrecer declaraciones a la prensa tras concluir la extensa jornada del primer Consejo de Gobierno de este año.

El Consejo de Ministros fue encabezado por el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional.

El mandatario subrayó la planificación del trabajo, el seguimiento a la ejecución de las políticas públicas y, de manera especial, la transparencia en el uso de los fondos del Estado, explicó Reyna.

Abinader insistió “en cuanto a la planificación del trabajo, al seguimiento del trabajo y muy importante a lo que es la transparencia. La transparencia y en el manejo pulcro de los recursos que tienen a su disposición”, dijo Reyna.

Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).FUENTE EXTERNA

El Consejo de Gobierno tuvo como propósito articular y alinear los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, así como a priorizar los proyectos que serán impulsados durante el 2026, con el objetivo de aumentar el impacto de las políticas públicas en la población, explicó más temprano el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

El encuentro continuó con mesas de trabajo temáticas y sectoriales entre los funcionarios, enfocadas en metas, resultados y coordinación interinstitucional.

También sirvió para preseleccionar las principales iniciativas prioritarias de cara a las metas de gobierno que ya seleccionaron en 2024, explicaron las autoridades.

Se trataron temas sobre la reforma policial, energía, educación, seguridad, proyectos viales, entre otros.

Las declaraciones del presidente Abinader en el Consejo de Gobierno se producen en un contexto marcado por uno de los mayores casos de corrupción del país, según las autoridades judiciales, ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que involucra a su exdirector Santiago Hazim y a otros exfuncionarios de esa entidad.