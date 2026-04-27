Karol G añade tres conciertos a su gira por España en 2027 hasta acumular seis ‘shows’

Karol G ofrecerá tres conciertos más durante su gira por España en 2027 respecto de los que había anunciado inicialmente, acumulando un total de seis, según ha anunciado este lunes la promotora Live Nation.

La artista colombiana sumará uno a cada una de las ciudades donde ya tenía previsto actuar: el 4 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (que se añade al del día 3), el 12 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla (además del 11) y el 25 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid (que completa al del 24).

Las entradas para estos conciertos ya se encuentran disponibles en las preventas organizadas por la promotora, que en el caso de España han comenzado este mismo lunes con una tirada exclusiva organizada por la artista para quienes participaron la semana pasada en un sorteo.

Además, para los registros en la web de Live Nation habrá otra preventa desde las 10 horas de este miércoles, 29 de abril, mientras que la venta general comenzará a las 10 horas de jueves, 30 de abril.

Ya su anterior gira, ‘Mañana Será Bonito Tour’, se convirtió en un éxito comercial con 2,3 millones de entradas vendidas en 62 fechas, cuatro de las cuales se celebraron con gran demanda popular como cierre total en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en 2024.

‘Tropicoqueta’

Su nueva gira llegará tras la publicación hace unos meses de su último álbum, ‘Tropicoqueta’, que en su semana de estreno registró el mayor volumen de reproducciones para un álbum de una artista femenina latina en EE.UU., y, también allí, tras su mediática actuación hace solo unas semanas como cabeza de cartel del festival Coachella.

Será el próximo 24 de julio cuando dé comienzo el primero de los «shows» oficiales del ‘Tropitour’ en el Soldier Field Stadium de Chicago, con cerca de una veintena de conciertos entre EE.UU. y Canadá, para pasar ya el 6 de noviembre en Monterrey (México) a territorio latinoamericano, donde ofrecerá otros once.

Sus actuaciones en España no serán esta vez el cierre de la gira, sino el arranque de su periplo europeo, que se extenderá por once ciudades, con final previsto el 24 de julio en el estadio San Siro de Milán (Italia).