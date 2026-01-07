Policía volvió a detener a tío de la niña Brianna Genao en medio de investigación

Una patrulla de la Policía Nacional se llevó por segunda ocasión a Rafael Rosario, tío de la niña Brianna Genao, de 3 años, reportada desaparecida el pasado 31 de diciembre en Barrero, Puerto Plata.

En horas de la tarde, junto a otras personas, el hombre fue llevado para fines de investación y fue regresado a su casa. Nuevamente en la noche fue detenido.

La detención se produce en medio de la investigación que realiza el cuerpo policial en la búsqueda de la infante, que tiene este miércoles una semana fuera del cuidado y protección de sus padres.

Rosario, quien se ve escoltado en horas de la noche por agentes policiales, conforme a un video publicado por “La Vega Mundial”, habría ofrecido anteriormente una entrevista al referido medio local, donde expresó que había visto a la niña por última vez la tarde del 31 de diciembre, antes de reportarse como desaparecida.

“La última vez que la vi fue que un primo mío me llamó, que ella estaba subiendo para aquella planta, la segunda planta de aquella casa, que es tía mía y me dijo que la traiga para acá para que ella no se cayera y subiera para arriba y yo vine y la traje aquí”, dijo el caballero.

Agregó que le tiene afecto a Brianna y que la quiere igual que a una hija.

“No, yo incluso a la muchachita yo la quería igual que una hija”, manifestó.

En la búsqueda de la menor continúan miembros de unidades caninas, drones, Defensa Civil, Ejército y Policía Nacional.

La mañana del lunes, la búsqueda de la niña se paralizó debido a las fuertes lluvias registradas en la provincia, reactivándose pasado el mediodía, con la llegada del magistrado Wilson Camacho.

El martes, el área para el acceso del personal de la prensa fue restringida, aunque periodistas de este medio han podido observar cómo las labores continúan por todo el personal designado para este fin.