Comunitarios piden información sobre caso Briana; denuncian torturas a testigos detenidos

Una representación de la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert en Puerto Plata, conformada por miembros de la iglesia, juntas de vecinos, agricultores y residentes en general, exigieron a las autoridades emitir informaciones fehacientes a la familia de la niña Briana Genao Rosario de 3 años, sobre cómo avanzan las investigaciones en torno a su desaparición, desde el pasado 31 de diciembre.

Luis Alberto Cabrera, quien fungió como vocero de la comunidad, indicó que hasta el momento las autoridades no han brindado ningún tipo de información sobre el caso, situación que mantiene a la familia de la niña y a toda la comunidad en dolor e incertidumbre, debido a las múltiples especulaciones que rondan el lamentable caso.

“Nos hemos unido en la búsqueda de esta niña, en el dolor, el miedo y la incertidumbre que se siente aquí porque no hay respuestas de parte de las autoridades en ninguna fase de la investigación”, indicó Cabrera.

Exigieron también la continuación contundente de los operativos, hasta que se dé con el paradero de la menor.

Denuncian tortura a testigos

Los comunitarios denunciaron que las personas retenidas para fines de investigación estarían siendo maltratadas y sometidas a presuntos actos de tortura por parte de las autoridades.

“Tenemos información documentada de que a algunos les han golpeado las rodillas, les han colocado fundas plásticas en la cabeza con cigarrillos dentro, e incluso les habrían apagado cigarrillos en la lengua”, afirmó Cabrera.

Asimismo, indicó que un médico residente de la comunidad se presentó ayer martes con la intención de brindar atenciones de salud a uno de los detenidos, y se le habría impedido el acceso por parte de las autoridades.

La comunidad puntualizó su rechazo estos actos de tortura en la investigación, debido a que podrían facilitar que los inocentes sean culpables y que el verdadero culpable quede libre.

“La confesión bajo tortura no es válida bajo ninguna circunstancia, porque al inocente lo convierte en culpable por no seguir aguantando y porque teme por su vida, y al culpable lo convierte en inocente porque luego lo descargan, porque la confesión fue bajo tortura”, enfatizó Cabrera.

Comunidad se une, defienden tranquilidad del lugar

La comunidad se ha sumado en la búsqueda de Briana desde el primer momento en que se supo que la niña estaba perdida, lamentando profundamente que todavía no haya noticias de su paradero.

Aseguran que es la primera vez en la comunidad que ocurre una situación similar, y que es la primera vez en el municipio que se extravía un niño. “Aquí en Barrero pasan hasta 10 años para ver un policía”, dijeron.