Aumentan personal en búsqueda de la niña Brianna Genao

La búsqueda de la niña Brianna Genao, de 3 años, reportada desaparecida el pasado 31 de diciembre en Barrero, Puerto Plata, continúa intensificándose a 6 días desde la última vez que la vieron.

Este martes, se aumentó la cantidad de personas que trabajan en las brigadas de búsqueda, de acuerdo al general Jorge Galán, director de la Policía Nacional en esta provincia.

“Estamos distribuyéndonos de manera estratégica en la búsqueda, incluso hemos aumentado el personal”, indicó el general Galán.

Durante la tarde de este martes, al menos cinco personas fueron detenidas para fines de investigación e interrogatorio por la desaparición de la menor.

Los detenidos, tres hombres y dos mujeres, fueron trasladados desde la residencia donde Brianna fue vista por última vez, por miembros de la Policía Nacional. Dos de los hombres fueron identificados como Alfredo y Reyes Rosario (Papito).

En torno a las detenciones que se han registrado, Galán indicó que se hicieron con fines de investigación e interrogación, no apresamientos y que la colocación de esposas se debe a los protocolos policiales.

Asimismo, aseguró que desde que tengan informaciones certeras sobre el caso, serán informadas debidamente a la población.

padre de brianna

A 6 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, su padre Carlos Manuel Genao, llegó a Puerto Plata al lugar de los hechos, luego de permanecer detenido bajo investigación.

Según cuenta el padre de la menor, a la fecha aún no le han dado ninguna respuesta positiva del avance de la búsqueda.

Genao explicó que se encontraba en la búsqueda cuando se lo llevaron detenido para entrevistarlo; pero lo mantuvieron detenido dos días y medio junto a tres personas más, y luego fue liberado por falta de pruebas junto a su hermano.

Asimismo, expresó que en ningún momento recibió maltrato de parte de las autoridades.

la llamada

Carlos Manuel explicó que se encontraba en su casa en Barrero, Navarrete, cuando sonó el celular con una llamada de la abuela materna de la niña a las 8:30 de la noche, para informarle que su hija había desaparecido.

“Ella me llamó y me dijo, la niña desapareció. Más nada”, expresó consternado el padre de la menor.

De igual forma también dijo que la niña permanecía al cuidado de la abuela materna por acuerdo voluntario; pero que él se encarga de los gastos de la niña y lo que necesite.

El padre se dirigió a la zona donde despareció la menor para poder informarse del suceso, ya que nadie le dice nada y se encuentra totalmente desinformado.

La niña Brianna Genao tien seis días desaparecida.Listín Diario

organismos presentes

En la búsqueda de la menor continúan miembros de unidades caninas, drones, Defensa Civil, Ejército y Policía Nacional.

La mañana del lunes, la búsqueda de la niña se paralizó debido a las fuertes lluvias registradas en la provincia, reactivándose pasado el mediodía, con la llegada del magistrado Wilson Camacho.

Este martes, el área para el acceso del personal de la prensa fue restringido, aunque periodistas de este medio han podido observar como las labores continúan por todo el personal designado para este fin.