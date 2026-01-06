Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Geanilda Vásquez

Abinader nombra a Geanilda Vásquez coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales

Geanilda se desempeñaba como cónsul general en Miami desde el año 2022

Geanilda Vásquez, cónsul general de República Dominicana en Miami.

Geanilda Vásquez Fuente externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader nombró a Geanilda Vázquez como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, en sustitución de Francisco Antonio -Tony- Peña Guaba, quien estaba en el cargo desde que asumió el Gobierno el Partido Revolucionario Moderno en agosto del 2020.

La designación de Geanilda Vázquez, quien Se desempañaba hasta hoy como cónsul general de República Dominicana en Miami, Estados Unidos, está contenida en el artículo 7 del decreto 2-26.

Geanilda Vásquez es doctora en Derecho, abogada y dirigente política.   

Ese decreto deroga el 331-20 del 16 de agosto del 2020, que designó en el cargo a Tony Peña Guaba.

Vásquez fue aspirante presidencial del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) en sus elecciones internas de 2019.

Antes fue secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano, posición de la que fue suspendida por la gestión de Miguel Vargas Maldonado. 

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados