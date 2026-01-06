Abinader nombra a Geanilda Vásquez coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales

El presidente Luis Abinader nombró a Geanilda Vázquez como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, en sustitución de Francisco Antonio -Tony- Peña Guaba, quien estaba en el cargo desde que asumió el Gobierno el Partido Revolucionario Moderno en agosto del 2020.

La designación de Geanilda Vázquez, quien Se desempañaba hasta hoy como cónsul general de República Dominicana en Miami, Estados Unidos, está contenida en el artículo 7 del decreto 2-26.

Geanilda Vásquez es doctora en Derecho, abogada y dirigente política.

Ese decreto deroga el 331-20 del 16 de agosto del 2020, que designó en el cargo a Tony Peña Guaba.

Vásquez fue aspirante presidencial del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) en sus elecciones internas de 2019.

Antes fue secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano, posición de la que fue suspendida por la gestión de Miguel Vargas Maldonado.