Ex juez Juan Francisco Rodríguez Consoró es acusado de amenaza de muerte a su esposa

El Ministerio Público informó que fue detenido y se solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, en contra del ex juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, imputado por amenazas de muerte y violencia contra su pareja, en hechos ocurridos en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa de la Procuraduría, el magistrado fue denunciado por su pareja luego de que el 5 de diciembre de 2025, este amenazara “de muerte e insultos” a la víctima en su residencia, “conducta que quedó documentada mediante registros audiovisuales incorporados al proceso”.

El Ministerio Público estableció, además, que, días después, Rodríguez Consoró “reiteró expresiones amenazantes relacionadas con causar la muerte a la víctima, las cuales fueron comunicadas a un familiar cercano de forma directa”.

“Como consecuencia de la violencia ejercida, la víctima presenta afectaciones psicológicas que incluyen ansiedad y alteraciones del sueño que impactan su desenvolvimiento cotidiano, conforme al informe psicológico forense emitido el 26 de diciembre de 2025”, dice la nota de prensa.

El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literal E, del Código Penal Dominicano, relativos a la violencia intrafamiliar agravada.

La solicitud de prisión preventiva como medida de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por Pamela Patricia Genao Guerrero, fiscal adscrita a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Se recuerda que en abril de 2023 el Consejo del Poder Judicial destituyó al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, por cometer presuntas irregularidades en sus funciones.

Esta sentencia quedó anulada en agosto de 2025 por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.