Docentes de inglés solicitan transparencia en Evaluación de Desempeño

La Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-TESOL) solicitó mayor transparencia en los procesos de Evaluación de Desempeño para docentes de lenguas extranjeras, ante indicios de incertidumbre y desconfianza entre el cuerpo docente.

El presidente de DR-TESOL, Juan Valdez, destacó la necesidad de claridad y proceso sólido en la Evaluación de Desempeño para docentes de lenguas extranjeras.

Según una encuesta nacional realizada por Dominican Republic TESOL (DR TESOL), un conjunto de indicadores señala brechas operativas y dudas sobre la objetividad de los resultados.

“La evaluación debe basarse en criterios transparentes, fechas definidas y guías de actuación que permitan a los docentes planificar, ejecutar y revisar su labor con confianza”, afirmó.

Informó que el acontecimiento se dio a conocer a través de una encuesta realizada por DR-TESOL, realizada el pasado fin de semana, dirigida a docentes de lenguas extranjeras que laboran en escuelas públicas del país. La organización indica que participaron más de 300 docentes durante el periodo evaluado.

Resultados clave

Según los datos arrojados por la encuesta, determino que el 96.6% de los docentes afirmó no haber recibido aún una fecha asignada para el calendario de observación de clases y evaluación de planificación.

El 55.56% indicó no saber cómo subir su planificación a la cuenta oficial. El 56.8% no tiene certeza sobre el idioma en que debe presentarse la planificación (español, inglés, francés).

También, el 91.1% manifestó insatisfacción con la gestión de la evaluación y el 76.7% expresó dudas sobre la objetividad de los resultados.

La DR-TESOL señaló que la falta de claridad operativa y de lineamientos públicos afecta la percepción de legitimidad del proceso y, por ende, la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Expertos en evaluación educativa destacan que, para sostener una evaluación confiable, es fundamental disponer de calendarios públicos, criterios explícitos, guías para la presentación de planificación y una definición clara del idioma de uso en cada documento.

Valdez propuso que se posponga para el inicio del próximo año escolar la Observación de clases, debido a la amplia incertidumbre sobre aspectos clave de la evaluación, y solicita la convocatoria de una mesa de diálogo con las autoridades educativas, para discutir y validar los criterios que se usarán para la evaluación a los docentes de lenguas extranjeras.