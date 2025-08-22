Suprema Corte anula destitución del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia que destituyó al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien fuera destituido por el Consejo del Poder Judicial, luego de ser investigado por cometer presuntas irregularidades en sus funciones.

El tribunal presidido por Manuel Alexis Read Ortiz, e integrado por Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello y Rafael, tomó la decisión, tras acoger un recurso de casación en contra de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

“Este tribunal casa la sentencia núm. 0030-1642-2024-SSEN-00076 de fecha 26 de febrero de 2024, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo y envía el asunto a la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo”, aducen los jueces en el dispositivo de la decisión.

El recurso de casación fue interpuesto el 11 de abril de 2024, por los abogados Eduardo Jorge Prats, Luis Sousa Duvergé, Roberto Medina Reyes, Margaret Santos Fernández, Pedro Justo Castellanos Hernández, Nicole Ruiz Rosario y Numiel Peña Pereyra, alegando que el TSA cometió un vicio sustancial de motivación al ignorar alegatos clave de la defensa.

Fundamentos de la decisión

La Suprema determinó que el TSA no se pronunció sobre puntos centrales como la violación al derecho de defensa, la notificación tardía de la investigación y la presunta vulneración a la presunción de inocencia por la filtración de información a la prensa.

La Suprema concluyó que estas omisiones constituían una violación al debido proceso constitucional administrativo en contra del juez destituido, quien había dado un auto de no ha lugar en favor de los implicados en el caso Los Tres Brazos.

El origen del proceso disciplinario

Rodríguez Consoró fue sometido a investigación disciplinaria por el inspector general del Consejo del Poder Judicial, Jacinto Castillo Moronta, tras dictar un auto de no ha lugar como juez suplente del Sexto Juzgado de Instrucción, favoreciendo a los imputados en el caso Los Tres Brazos.

Un miembro del referido consejo recomendó su suspensión y, posteriormente, el Consejo del Poder Judicial dispuso su destitución por cometer presuntas irregularidades en sus funciones.

El Ministerio Público apeló la decisión y la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó parcialmente el fallo, manteniendo el no ha lugar para cinco imputados, entre ellos Rosabel Castillo Rolffot y la empresa Titulatec SRL, pero revocándolo respecto a otros encartados.

Posteriormente, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo de duración en favor de los demás acusados. Actualmente, el caso sigue pendiente en la Suprema Corte de Justicia.

El juez Consoró había denunciado previamente una "campaña de descrédito" y presiones políticas en su contra, luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunciara que abrió una investigación penal en su contra.