Abinader designa miembros de comisión técnica del Consejo de Senasa

El presidente Luis Abinader designó este martes a los miembros de la comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), con el objetivo de evaluar, aprobar, recomendar o rechazar solicitudes de contratación, inclusión, modificación, suspensión o cancelación de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) y prestaciones específicas.

La comisión, creada con el decreto 722-25, estará coordinada por Arismendi Díaz Santana e integrada además por Nora Elizabeth Sánchez Padilla, ex coordinadora de Participación Ciudadana; Pedro Ramírez, Federico Lalane José y Manuel Alexis Read Ortiz, exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo al decreto, la designación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de su reglamento interno y se sustenta en la certificación emitida el 22 de diciembre de 2025 por el secretario ejecutivo del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), mediante la cual se acredita la modificación del artículo 53 del Reglamento Orgánico del Senasa, aprobada por dicho Consejo.

En una información compartida por la presidencia el pasado 12 de diciembre se indicó que Abinader había creado una comisión para que modifique el reglamento interno del Senasa, en busca de fortalecer el sistema de supervisión, control y administración del riesgo de la referida entidad.

Dentro de las reformas propuestas estaban, asistir y asesorar al Consejo Nacional, siendo responsable de monitorear, evaluar y emitir reportes periódicos sobre la situación operativa y financiera del Seguro Nacional de Salud.

“Entre las funciones que se le atribuiría a esta comisión técnica, está la de conocer y dar “no objeción” a las iniciativas de suscripción de contratos que superen al mes, el monto de cinco millones de pesos indexable anualmente de conformidad con el índice de inflación establecido por el Banco Central de la República Dominicana, sean de naturaleza administrativa o de provisión de servicios de salud, que puedan tener impacto financiero en el Seguro Nacional de Salud”, decía la información.

A través de la resolución SENASA-RES-MAE-2025-0012 se informó que el mismo tenía el objetivo de fortalecer los mecanismos de control interno y la coherencia técnica en las decisiones sobre PSS y nuevas prestaciones.

Promover la participación intergerencial y la toma de decisiones conjuntas entre las áreas técnica, financiera, jurídica, médica y de auditoría.

Estandarizar criterios de evaluación basados en normativas y requisitos institucionales; reducir riesgos financieros, operativos y reputacionales; garantizar la transparencia y trazabilidad de las decisiones mediante documentación formal y actas, además de optimizar los tiempos de respuesta sin comprometer la rigurosidad técnica.