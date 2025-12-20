¿No te han pagado el doble? Empresas tienen chance hasta hoy para pagarlo

Ni un día más, empresas dominicanas, tanto públicas como privadas, tienen chance hasta hoy, sábado 20 de diciembre, para pagar a sus empleados el "doble sueldo".

Así lo recordó el Ministerio de Trabajo, autoridad principal encargada de regular, supervisar y hacer cumplir las leyes laborales en el país.

A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad detalló a los usuarios los requisitos para recibirlo y ofreció recomendaciones para aquellos trabajadores que aún no han sido beneficiados.

Además, explican que este dinero, conocido como salario de Navidad, regalía pascual o salario 13, “no es un bono”, es un derecho contemplado en el Código de Trabajo dominicano.

¿Cómo saber si te toca?

Si todavía no sabes si te toca o no el doble sueldo, el Ministerio de Trabajo aclara que, aunque hayas trabajado menos de un año, te corresponde la regalía pascual en proporción al tiempo trabajado.

Además, confirman que esta regalía aplica aunque el contrato laboral haya terminado antes.

Recomendaciones

En caso de que aún no has adquirido el dinero de Navidad, la entidad reguladora del sector laboral insta a los empleados a confirmar con el empleador o departamento de recursos humanos, para revisar la fecha de pago.

Asimismo, exhorta a guardar la evidencia de recibos de nóminas.

De lo contrario, instruye a realizar un reporte por 3-1-1 o contactar al Ministerio de Trabajo al 809-535-4404 para obtener más información.