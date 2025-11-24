Gobierno entregará doble sueldo durante la primera semana de diciembre

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que el Gobierno entregará la regalía pascual durante la primera semana de diciembre.

Abinader ofreció esta información durante su encuentro con la prensa "LA Semanal", donde indicó que el monto total a ser entregado ronda los RD$ 34 mil 448 millones.

El mandatario también aprovechó la ocasión para anunciar que el bono de la "Brisita Navideña", empezará a entregarse a partir de este 4 de diciembre.

Al hablar de ese tema la directora de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, informó que el bono será de RD$ 1,500, y será depositado a través de esa entidad a 1 millón 400 familias.

Asimismo, indicó que otras 1 millón 200 mil personas recibirán un bono de RD$ 1,500 via el Gabinete de Política Social.