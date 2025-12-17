Pro Consumidor supervisará las ventas de carne

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció que pondrá en marcha un amplio operativo nacional de supervisión en lechoneras y comercios dedicados a la venta de carne de cerdo, pollo y otros productos alimenticios, con el objetivo de garantizar la calidad, higiene e inocuidad de los alimentos que consume la población durante las festividades navideñas.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que los operativos se desplegarán en distintas provincias del país, especialmente en zonas de alta actividad comercial, como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristobal, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, La Romana y otras, “como parte de una estrategia preventiva para proteger la salud de los consumidores ante el aumento significativo en la demanda de productos cárnicos propios de esta temporada”.

“Este dispositivo especial tiene como finalidad asegurar que los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas cumplan con las condiciones sanitarias requeridas y no representen riesgos para la salud durante las celebraciones navideñas”, expresó Alcántara.

El funcionario explicó que los técnicos de las áreas de Inspección y Vigilancia y de Buenas Prácticas Comerciales están evaluando aspectos fundamentales como la correcta refrigeración de las carnes, la limpieza y desinfección de las áreas de preparación, el manejo adecuado de los productos.

