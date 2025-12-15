Holocausto colectivo, tétrico y acto de traición al pueblo: las reflexiones del juez en caso Senasa

"Una especie de holocausto colectivo, un caso cruel, tétrico, sombrío y escandaloso", fueron algunas de las palabras con las que el juez Rigoberto Sena del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional se refirió al entramado de corrupción que operaba en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Previo a dictar medida de coerción contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim y otros nueve imputados, el magistrado Sena expuso sus motivaciones ante el tribunal, y calificó como un acto bochornoso el tomar de forma indebida un peso del Estado dominicano.

El juez señaló que desde su parecer en el país, además de los centros de enseñanza, no hay una institución de tan alta importancia para la vida de la gente como el Senasa, por lo que consideró que dedicarse a dañarla del modo en que lo describe el expediente del Ministerio Público raya en la locura colectiva.

“Este es un caso tétrico, sombrío, escandaloso, extremadamente grave, cruel al extremo, es una especie de frenesís colectiva, de holocausto colectivo; usted conjurarse con cercanos colaboradores, incluso antes de llegar asumir la función a la cual fue designado, asociarse con personas identificadas de empresarios para dañar hasta lo más profundo una institución tan sensible, dedicada a cuidar y proteger la salud de más de 7.5 millones de dominicanos, que antes del 2020 conforme la investigación funcionaba con toda normalidad, incluso, fue galardonada con varios reconociendo del buen funcionamiento”, apuntó el juez ante los acusados.

El magistrado realizó varios cuestionamientos a los imputados, y de igual forma, reflexionó sobre la importancia de forjar una familia en valores, tener apego a Dios, a los amigos y a la sociedad.

“El tribunal se pregunta, ¿para qué acumular tantas riquezas? Si a lo mejor no le va alcanzar la vida para disfrutarla, ni siquiera sus nietos y bisnietos. Si la vida es un rato, la vida se nos va en un instante”, manifestó el juez del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Al referirse a la adquisición de dinero del Estado de una manera ilícita, el togado continuó cuestionado: “¿Qué se gana con ello?, ¿qué beneficio produce?”, mientras destacó las consecuencias que pueden derivar estas acciones, como el escrutinio público, estar sometido a un proceso complejo, perder su libertad por varios años y perder sus bienes.

“Estar sometido a un proceso penal no es nada fácil, perder tu libertad y el disfrute de los demás derechos que conlleva esto, arrastrar tu familia a este calvario, es algo altamente estresante y triste, porque lo pierdes todo prácticamente. Como dice Francesco Carnelutti, en su obra las ‘Las miserias del proceso penal’: ‘El más pobre de todos los pobres, es el preso’”, reflexionó el juez Rigoberto Sena en la sala de audiencias.

Al referirse al exfuncionario Santiago Hazim, el juez lamentó el accionar de una persona designada para servirle a la parte vulnerable de la nación, que en su condición de medico haya hecho un juramento para servir a los más necesitados, y que con una condición de salud, se haya apartado de todo criterio de solidaridad y amor al prójimo.

Asimismo, calificó como un acto de traición al pueblo dominicano drenar las instituciones del Estado, “porque el decreto que otorga el presidente de la República designando a equis funcionario en una institución, es producto o consecuencia del poder que el pueblo le dio al presidente de turno, lo que significa, que de manera indirecta quien pone a ese funcionario en esa institución de servicios es el propio pueblo, porque la soberanía conforme la Carta Magna reside en el pueblo”.

“Usted apartarse de servir al pueblo con decencia y amor constituye una traición a su familia, a sus amigos y a usted mismo”, aseveró.

El magistrado Rigoberto Sena, dispuso que Santiago Hazim, ex director de Senasa cumpla 18 meses de prisión preventiva. La misma medida pesa contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

De igual forma, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.