Cinty Acosta y Heidi Pineda son trasladadas a sus residencias tras pago de fianza

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) trasladó a Cinty Acosta Sención y a Heidi Mariela Pineda Perdomo a sus respectivas residencias, dando cumplimiento a la medida de arresto domiciliario impuesta por el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena.

Las imputadas en el denominado caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa) fueron sacadas de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por miembros de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), en medio de medidas de seguridad.

El traslado se concretó luego de que sus abogados, Ingrid Hidalgo y Gabriel Brugal, completaron el trámite para el pago de la póliza de seguro de fianza, establecida en un millón de pesos por el juez Rigoberto Sena el pasado domingo.

Previamente, una medida similar se había aplicado al empresario Eduardo Read Estrella, también implicado en el mismo caso.

Read Estrella se encuentra bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica, las mismas condiciones impuestas a Acosta Sención y Pineda Perdomo.

Otros implicados en el CCR Las Parras

Mientras tanto, los demás implicados en este caso permanecen recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Entre ellos se encuentran el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, y Ada Ledesma Ubiera.

Al grupo se le imputan graves cargos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación,

El caso Senasa continúa en curso, con las autoridades investigan el supuesto entramado de corrupción.