Abinader inaugura Malecón Deportivo y activa reloj para Juegos Centroamericanos

El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía inauguraron este jueves el Malecón Deportivo, una intervención de casi dos kilómetros del litoral sur que marca un antes y un después en la capital al transformar una zona históricamente relegada en un referente urbano y deportivo del Caribe, con espacios para la recreación, el deporte y la convivencia frente al mar, que será el nuevo punto de encuentro del deporte dominicano.

Durante el acto, el presidente Abinader valoró las cualidades del proyecto y el impacto que tendrá en la práctica deportiva y la recreación de los ciudadanos como parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), una estrategia conjunta basada en los ejes de desarrollo urbano, sostenibilidad y movilidad, para transformar a la capital con una gestión coordinada bajo una clara visión de futuro.

El proyecto articula un sistema continuo de áreas deportivas, recreativas, paisajísticas y comerciales, conectadas por un paseo peatonal y una vía de movilidad alterna que dinamiza el entorno.

El Malecón Deportivo abarca 90,000 metros cuadrados, fue diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez y contó con una inversión de RD$333 millones de pesos.

Eje de integración

Carolina Mejía afirmó que la vinculación entre las diversas áreas del Malecón Deportivo para completar un sistema de recorrido continuo constituye uno de los principales aportes urbanos de la intervención, porque activa de manera integral esta franja del litoral sur y devolviéndole a la ciudad un espacio de convivencia y apropiación colectiva.

“Esto es mucho más que un plan, es un compromiso con el futuro, con la calidad de vida de nuestra gente”, dijo.

Activa reloj

Abinader, puso en funcionamiento este jueves el reloj oficial de cuenta regresiva hacia los XXV Juegos Centroamericano y del Caribe Santo Domingo 2026, marcando así el inicio simbólico de la recta final rumbo al mayor evento deportivo de la región.

A las 9:30 de la mañana, el mandatario accionó el dispositivo que indica el tiempo restante para la inauguración de los Juegos, programados del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

Abinader estuvo acompañado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

En la actividad también estuvieron presentes los ministros de Vivienda, Habitat y Edificaciones (MIVHED) Víctor –Ito- Bisonó; el de Deportes, Kelvin Cruz y Fernando Langa, miembro del Comité Organizador de los Juegos.

El acto se realizó previo a la inauguración del Paseo Marítimo Malecón Deportivo, un moderno espacio urbano y recreativo llamado a convertirse en uno de los principales escenarios de la cita multideportiva.