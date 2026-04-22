El cantante y guitarrista Dave Mason, cofundador de la banda de rock Traffic, fallece a los 79 años

Dave Mason, cofundador de la banda británica de rock psicodélico Traffic, compositor de éxitos clásicos como "Feelin' Alright" y "Hole in My Shoe", e integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll, falleció el domingo en su casa de Gardnerville, Nevada. Tenía 79 años.

Su muerte fue confirmada por la publicista de Mason, Melissa Dragich. La causa no se reveló de inmediato. Había cancelado las fechas restantes de su gira el verano pasado y anunció su retiro meses después, alegando problemas de salud derivados de una infección como motivo para "poner fin a 60 años extraordinarios de rock and roll".

Mason nació el 10 de mayo de 1946 en Worcester, Inglaterra, y fundó Traffic en 1967 junto al cantante y multiinstrumentista Steve Winwood, el baterista Jim Capaldi y el tecladista y saxofonista Chris Wood. La banda psicodélica se hizo famosa por su espíritu innovador y vanguardista, así como por las composiciones de Mason y sus intrincados solos de guitarra.

Mason escribió e interpretó muchos de los mayores éxitos de Traffic. Y aunque "Feelin' Alright?" no fue un éxito inmediato, se convirtió en uno posteriormente, versionado por artistas como Joe Cocker, los Jackson 5, Gladys Knight, Paul Weller y Grand Funk Railroad.

La relación de Mason con la banda fue inestable; se marchó y regresó varias veces. En 1969, inició una carrera en solitario que dio como resultado tres álbumes certificados como disco de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (Alone Together de 1970, que produjo su éxito "Only You Know and I Know", Dave Mason de 1974 y Mariposa de Oro de 1978), así como un disco de platino: Let It Flow de 1977.

Además, Mason participó en varias sesiones estelares, entre ellas "Beggars Banquet" de The Rolling Stones, "All Things Must Pass" de George Harrison, "Venus and Mars" de Paul McCartney y Wings, y "Electric Ladyland" de Jimi Hendrix.

Mason fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2004 por su trabajo con Traffic. Su antiguo compañero de banda le dedicó un homenaje el miércoles.

“Dave formó parte de Traffic en sus inicios y desempeñó un papel importante en la configuración del sonido y la identidad de la banda durante ese tiempo”, escribió Winwood en Instagram. “Su talento como compositor, su destreza musical y su espíritu único ayudaron a crear música que ha perdurado mucho más allá de su época y que sigue significando mucho para los oyentes de todo el mundo”.

«Esos años siguen siendo una parte especial de la historia de la banda, y la contribución de Dave a ellos no se olvida. Su lugar en esa historia siempre será recordado, y a través de la música, su presencia perdura. En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos aquellos que lo amaron a él y a su música», escribió Winwood.

Le sobreviven su esposa Winifred Wilson, su hija Danielle, su sobrino John Leonard, su sobrina Michelle Leonard y sus cuñados, Sloan Wilson y Walton Wilson.