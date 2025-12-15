Abogados tramitan pago de fianza para arresto domiciliario de imputadas en caso Senasa

La defensa de dos de las implicadas en el caso Senasa ya tramitó el pago de la póliza de seguro de la fianza que les fue impuesta el pasado domingo por el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena.

Los abogados Ingrid Hidalgo y Gabriel Brugal, representantes de las imputadas Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, efectuaron el pago de la fianza de un millón de pesos para que se ejecute la decisión del juez que ordena el arresto domiciliario.

Las defensas de ambas imputadas realizaron el trámite del pago de la garantía económica luego de que la secretaria del tribunal les entregará el dispositivo de la resolución que también les impuso impedimento de salida y presentación periódica ante el Ministerio Público.

Previo a esto, las imputadas tuvieron que firmar la póliza en presencia de sus abogados, procedimiento que fue documentado con fotografías como constancia.

Para ello, los juristas se dirigieron a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se encuentran recluidos.

Ahora, resta que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público ejecuten la decisión contenida en la resolución del juez Sena.

Mientras que el abogado Jorge López Hilario, representante legal del empresario Eduardo Read Estrella, hace gestiones con el MP para su envió a su residencia, en atención a la decisión del tribunal que le impuso arresto domiciliario.