La Batalla del Matum determinó exilio de CAAMAÑO y de los hombres rana

Angel Lockward ha escudriñado en el pasado y ofrece un reportaje de hechos y datos de la historia reciente no conocida por la mayoría, destacó el director del Listín Diario, MIGUEL FRANJUL al presentar La Leyenda de los hombres rana en el 14 de octubre del 2009 en la Cancillería Dominicana en presencia del entonces presidente Leonel Fernández.

La historia arranca en La Batalla del Matum, según precisó el destacado crítico Candido Gerón, al tiempo que el director de El Caribe, MANUEL QUIROZ, destacó la labor del autor, que suma esta obra a su ya amplio inventario de narraciones, entre ellas “El buscador de tesoros” y “La tragedia Llenas”, entre otros que figuran entre los libros más vendidos del país.

Este jueves en el Hotel Matum, 60 años después, el espíritu de los hombres rana regresa al lugar de su última contienda con la presentación de la décima edición que en su momento produjo a través del presidente Fernández, la declaratoria de “héroes nacionales” y su incorporación a la Marina de Guerra, mediante decretos 918-09 y 919-09 del 30 de diciembre del 2009, de todos los miembros de ese cuerpo élite de las fuerzas armadas que enfrentó al ejército invasor en abril de 1965.

En aquella ocasión, hace 15 años, los hombres rana, de quienes Estados Unidos dispersó por todo el mundo, que participaron en múltiples guerras empero que no podían regresar al país, ni ingresar a recintos militares, fueron reunidos y participaron en los actos funerarios de su líder el coronel Manuel Ramón Montes Arache, fallecido el 25 de diciembre del mismo año luego de cuyo acto fueron recibidos, por primera vez, tanto en la Base Militar 27 de febrero por el entonces Jefe del Estado Mayor de la Marina, Lajara Sola, como por el presidente de la República a quienes relataron la epopeya minuto a minuto, previo a la lectura del decreto de su reingreso a la Marina de Guerra.

La obra que contiene el relato histórico, no sólo de la guerra de abril hace también referencia a la capacidad de intervención que tenían los miembros del cuerpo naval en otras naciones, incluyendo Venezuela en donde se produjo el atentado al presidente Romulo Betancourt que produjo las sanciones a cargo de la Organización de Estados Americanos en contra de República Dominicana y que, tras el asesinato de las Hermanas Mirabal, incidió en la caída del régimen.

Igualmente recoge las peripecias del coronel Francisco Caamaño que, en una escapada espectacular se trasladó, desde Europa en donde se encontraba como agregado militar, a Cuba en donde entrenó la guerrilla de Playa Caracoles, en que luego fue fusilado por las fuerzas regulares del Ejército dominicano.

La nueva edición que será comentada por EDWIN ESPINAL y el escritor y crítico MÁXIMO VEGA, se pondrá a circular este jueves a las 6:30 pm en el Hotel Matún, inicia según informó ULISES POLANCO, Gerente del establecimiento hotelero la conmemoración de la batalla que se extiende hasta el 15 de diciembre, en ocasión de celebrarse la Feria del Libro en esa ciudad.