Sonia Read Villanueva, hija de imputado en caso Senasa, renuncia de directiva de la ANJE

En un comunicado, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) informó la renuncia de Sonia Read Villanueva, hija del empresario Eduardo Read Estrella, señalado como imputado en el caso Senasa.

En el documento dirigido a sus socios, la entidad empresarial indicó que Read Villanueva presentó su renuncia a la Junta Directiva, con efectividad inmediata.

La Junta Directiva expresó su agradecimiento a la señora Sonia Read Villanueva por el compromiso, dedicación y entrega demostrados durante su gestión como miembro de ese órgano.

El empresario Eduardo Read Estrella, es uno de los imputados en el proceso judicial que investiga el Ministerio Público por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso a Read Estrella medidas de coerción consistentes en prisión domiciliaria e impedimento de salida del país, además de ordenar la incautación de varios inmuebles, como parte del proceso que se sigue en su contra.

Eduardo Read Estrella es propietario de la compañía Khersun S.R.L., la cual figura entre las entidades investigadas por su vinculación contractual con Senasa.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, dicha empresa fue contratada desde el año 2020 bajo la modalidad de "pago por cápita", recibiendo pagos fijos, incluso sin evidencia de la prestación efectiva de los servicios contratados.

El empresario ha manifestado públicamente que se encuentra colaborando con la Procuraduría General de la República desde el inicio de la investigación.