Desde Italia hasta Nueva Zelanda: Abinader recibe cartas credenciales de seis nuevos embajadores

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles las cartas credenciales de seis nuevos embajadores que han sido acreditados para fortalecer las relaciones diplomáticas de sus países con República Dominicana.

El recibimiento ocurrió en el salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Cinco de los seis embajadores (tres hombres y tres mujeres) provienen de países europeos. Y una embajadora proviene de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Sergio Maffettone, de la República Italiana, fue el primer embajador en presentar sus cartas credenciales ante el presidente Abinader.

Más tarde, presentaron los embajadores de la Confederación Suiza, Pascal Bornoz; de Nueva Zelanda, Nicola Jane Stilwell; de la República de San Marino, Alessandro Mario Segnini Bocchia Di San Lorenzo; de la República de Finlandia, Eija Rotinen; y del Reino de Suecia, Anna Kristina Craenen.

Estos seis diplomáticos “asumen sus funciones con una amplia trayectoria en el servicio exterior y en diversos ámbitos de la cooperación internacional”, subrayó la Presidencia en un comunicado.

Durante el acto, el jefe del Estado estuvo acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.