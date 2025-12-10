República Dominicana lidera lucha contra el narco en la región con sólido apoyo de EE.UU.

Durante décadas, la República Dominicana cargó con una reputación que nunca quiso, pero de la que luchó por desprenderse.

Ubicado entre la cuenca productora de drogas de América del Sur y los mercados de consumo de Estados Unidos y Europa, el país se encontraba justo en un corredor global de narcóticos.

La geografía, durante años, fue destino, y el destino fue implacable. Vuelos de drogas aterrizaban en pistas clandestinas.

Lanchas rápidas cruzaban el Canal de la Mona como fantasmas. La cocaína era empacada en lo profundo de contenedores de envío que salían de los puertos dominicanos.

Las redes de tráfico, protegidas por la interferencia política y la corrupción, operaban con una facilidad sorprendente. De este modo, la República Dominicana se convirtió en una nación de tránsito, un centro de lavado y un refugio seguro.

"Un lugar donde los casos iban a morir", dijo una vez un exoficial de las fuerzas del orden estadounidenses.

Luego, aparentemente de golpe, la trayectoria cambió. A partir de 2020, la República Dominicana lanzó una de las campañas de reforma antidrogas más ambiciosas del hemisferio.

En cinco años, las autoridades triplicaron las incautaciones de drogas, desmantelaron redes que alguna vez se consideraron intocables, modernizaron los sistemas legales y de vigilancia, y reconstruyeron la confianza con sus contrapartes estadounidenses y europeas.

La cooperación, antes cautelosa e incluso sospechosa, se volvió fluida y estratégica. "Un giro de 180 grados", dijo un exfuncionario del Departamento de Estado de EE. UU. a The Miami Herald. "Pasó de una relación de desconfianza a una de reconocimiento".

Funcionarios dominicanos y estadounidenses entrevistados para esta historia describen el cambio como una transformación: una nación históricamente definida por la vulnerabilidad se está reposicionando como un punto de referencia regional para la interdicción, la rendición de cuentas y la fortaleza institucional.

El reinicio

El cambio comenzó con una apuesta política bajo la administración del presidente Luis Abinader, rompiendo con las prácticas tradicionales y disponiéndose a purgar al gobierno de la corrupción que había permitido que la nación se convirtiera en un centro de tránsito para la cocaína que salía de Colombia y Venezuela.

Funcionarios dominicanos dijeron que la transformación se centró en nombrar a un contralmirante duro y orientado a los resultados para dirigir la agencia antidrogas del país y en otorgar independencia real al Ministerio Público, incluido el nombramiento de una procuradora general autónoma.

Esto, dijeron las fuentes, no fue una reforma ideada para los titulares, sino para los resultados.

La independencia permitió a los fiscales llevar casos que antes se consideraban prohibidos. La impunidad perdió su escudo.

Las figuras de alto rango, protegidas durante mucho tiempo por el poder, finalmente pudieron enfrentar el escrutinio sin advertencias susurradas ni consecuencias para su carrera, dijo un funcionario dominicano de alto rango.

La veterana fiscal Yeni Berenice Reynoso se convirtió rápidamente en un emblema de la nueva era.

Casos inactivos resurgieron. Expedientes antes destinados a un entierro silencioso se convirtieron en acusaciones formales.

Desde 2020, al menos 28 altos funcionarios han sido destituidos, no siempre por crímenes probados, sino por no superar las pruebas de credibilidad.

La integridad se convirtió en la nueva guardiana. "Un reinicio cultural", lo llamó un funcionario. "Donde la lealtad a la institución supera la lealtad al poder".

Mientras tanto, la supervisión mostró los dientes. La Dirección General de Contrataciones Públicas, alguna vez vista como ceremonial, comenzó a cancelar acuerdos financieros que no cumplían con los estándares de transparencia.

Un sistema que alguna vez fue explotado por los traficantes como un punto de entrada para el dinero sucio ahora se describe internamente como "un cortafuegos", equipado con auditorías, verificaciones cruzadas y alertas automatizadas. La reforma creó algo más allá de la legalidad. Creó confianza. Y la confianza abrió puertas.

Los números cuentan la historia

Y los resultados comenzaron a notarse. Desde 2004 hasta 2020, las autoridades dominicanas incautaron 77 toneladas de narcóticos.

Desde 2020 hasta 2025, incautaron más de 227,824 kilogramos, incluidos 67,373 kilogramos capturados a través de operaciones internacionales conjuntas. El salto no fue gradual, fue sísmico.

Funcionarios estadounidenses señalan que el aumento no refleja necesariamente más drogas en circulación, sino una mayor capacidad para detectarlas. La inteligencia se profundizó. La vigilancia marítima y aérea se expandió.

La cobertura de radar ahora cubre lo que antes eran corredores aéreos sin ley. La Dirección Nacional de Control de Drogas del país se sometió a su propia revisión, profesionalizando su estructura y contratando a 758 nuevos agentes.

Con más personal y mejor coordinación con las fuerzas del orden de EE. UU., las rutas de tráfico de larga data comenzaron a colapsar. Los desembarcos en lanchas rápidas se enfrentaron a más interceptaciones.

Las pistas de aterrizaje clandestinas se silenciaron. El tráfico aéreo, antes rutinario, ahora está casi erradicado.

Los esfuerzos se dirigieron a lo que se había convertido en uno de los corredores más utilizados por los carteles venezolanos y colombianos.

El tráfico a través del Caribe ha sido fluido durante mucho tiempo, y la República Dominicana se había convertido en uno de sus pivotes.

Estimaciones de EE. UU. sugieren que casi el 90% de las drogas que ingresan al Caribe central pasan por aguas dominicanas de alguna forma: en lanchas rápidas, buques portacontenedores o transbordos de carga en alta mar.

Estas rutas no son fijas y las redes son modulares, dijo un funcionario. Los traficantes colombianos y venezolanos rotan a los intermediarios en lugar de construir grandes estructuras de cartel.

Los actores locales manejan el transporte, el almacenamiento y el soborno.

Las operaciones se mantienen discretas, evitando el derramamiento de sangre territorial visto en México o Colombia.

En un entorno así, las disputas entre narcos se resuelven discretamente, y los actores prefieren compensar las pérdidas y priorizar la continuidad sobre la violencia.

Esta dinámica, dicen los expertos, es en parte la razón por la que la República Dominicana, a pesar de su volumen de tráfico, ha evitado la guerra de carteles.

Nueva cooperación

Para los funcionarios estadounidenses, uno de los indicadores más claros del progreso dominicano es diplomático. Durante años, la República Dominicana participó en foros antidrogas, pero rara vez los lideró.

Hoy en día, se encuentra entre las tres naciones principales que extraditan fugitivos a Estados Unidos, con más de 200 extradiciones desde 2020.

Las operaciones se mueven más rápido. La burocracia es más ligera. La sospecha se está desvaneciendo, dijo un funcionario dominicano. Washington, históricamente cauteloso, ahora habla abiertamente con admiración.

Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. dijo que la cooperación bilateral es "la más fuerte que jamás haya existido".

Estados Unidos ha proporcionado equipo, incluidos escáneres no intrusivos capaces de detectar envíos de alto valor ocultos en cascos de yates, carga que alguna vez salió de los puertos dominicanos de manera silenciosa y rentable. La tecnología importa, dijo ella. Pero la voluntad política importa más.

Gran parte de esa voluntad ha sido impulsada por el Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, nombrado jefe de la dirección de control de drogas en 2021 y ampliamente considerado como un reformador disciplinado y transparente. Bajo su liderazgo, los datos de incautaciones se hicieron de acceso público.

Las irregularidades se informaron en lugar de ser ocultadas, dijo un funcionario del Departamento de Estado.