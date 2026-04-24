Yankees conectan cuatro jonrones y extienden a siete su racha de victorias

Jazz Chisholm Jr., Ryan McMahon, Ben Rice y José Caballero conectaron jonrones y los Yankees de Nueva York extendieron su racha ganadora a siete juegos con una victoria de 12-4 sobre los Astros de Houston el viernes por la noche.

Chisholm, quien impulsó cuatro carreras y anotó tres, conectó un sencillo de dos carreras para coronar una primera entrada de tres carreras y añadió su segundo jonrón de la temporada en la cuarta entrada. En la séptima entrada, conectó un sencillo productor de carrera.

McMahon conectó un jonrón solitario en la segunda entrada, y Rice, quien impulsó dos carreras y anotó tres, añadió un jonrón solitario, el noveno de la temporada, en la séptima. Caballero, quien conectó un sencillo productor de carrera en la sexta entrada, bateó un jonrón solitario en la séptima, en la que anotaron cuatro carreras.

Giancarlo Stanton conectó un sencillo productor de carrera en la sexta entrada antes de abandonar el partido tres bateadores después debido a una molestia en la parte inferior de la pierna derecha, tras no poder anotar desde segunda base con un sencillo de JC Escarra que impactó contra la pared del jardín izquierdo. Tras ser examinado por un fisioterapeuta, Stanton se retiró y fue reemplazado por Randal Grichuk.

Aaron Judge se fue de 0-2 con tres bases por bolas para los Yankees.

Will Warren (3-0) permitió dos carreras y siete hits, con seis ponches en seis entradas. Warren ha permitido dos carreras o menos en cinco de sus seis aperturas esta temporada.

Lance McCullers Jr. (1-2) permitió siete carreras —cinco limpias— en seis hits, con cuatro bases por bolas y tres ponches en cinco entradas. McCullers ha permitido al menos cuatro carreras en cada una de sus últimas tres aperturas.

Yainer Díaz conectó un sencillo productor y un jonrón solitario, y Braden Shewmake bateó un jonrón solitario para los Astros, que sufrieron su quinta derrota consecutiva en casa. Yordan Álvarez conectó dos sencillos para extender su racha de hits a 10 juegos.