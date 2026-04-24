Soriano y Sánchez entre mejores de MLB

No solo hablamos de ponches, aunque suponemos que eso está representado por la letra K. Los cinco mejores lanzadores en el top 10 de este mes tienen apellidos que comienzan con S. En palabras del famoso comentarista de baloncesto universitario y reconocido fanático de los Rays, Dick Vitale , ¡estos abridores son super! ¡Brillantes! ¡Sensacionales!

1. Tarik Skubal, tigres

Randy Johnson (1999-02) y Greg Maddux (1992-95) son los únicos lanzadores en ganar tres premios Cy Young consecutivos, y ninguno de ellos lo logró en la Liga Americana. Aún es pronto, pero Skubal ha tenido un buen comienzo en su camino hacia un tercer Cy consecutivo, con una ERA de 2.08 en cinco aperturas. Tuvo un pequeño tropiezo contra los Mellizos el 7 de abril (cuatro carreras limpias en ocho hits en 4 2/3 entradas), pero Skubal luego mantuvo un juego perfecto hasta la sexta entrada contra los Marlins en su siguiente salida y ponchó a 10 Red Sox en seis entradas en su última salida.

2. Cristopher sánchez, filis

Conseguir roletazos sigue siendo la fortaleza de Sánchez; su porcentaje de roletazos ha estado por encima del 55% en todas las temporadas de su carrera, excepto en una, y su porcentaje del 59.2% esta temporada se ubica en el percentil 93 de la MLB . Pero el zurdo ahora está complementando esos roletazos con una gran cantidad de ponches. Su porcentaje de ponches, que era de un modesto 20.3% hace solo dos años, ahora está en 31.7%, el octavo más alto entre los lanzadores calificados. Su ERA de 1.59 y su FIP de 1.69 se ubican quinto y tercero en las Grandes Ligas, respectivamente.

3. José Soriano, Angels

Está clasificado tercero, pero es bastante fácil argumentar que Soriano es el mejor abridor en The Show ahora mismo. Entregó cinco entradas más sin permitir carreras el miércoles contra los Blue Jays, bajando su ERA a un increíble 0.24 en seis aperturas y 37 2/3 entradas. Esa es la ERA más baja (mínimo 30 IP) en las primeras seis aperturas de un lanzador desde que las carreras limpias se hicieron oficiales en ambas ligas en 1913. Soriano también es el primer lanzador desde al menos 1900 en permitir no más de una carrera total en sus primeras seis aperturas de una temporada (excluyendo abridores). Nada mal para un diestro que tuvo una ERA de 4.26 en 169 entradas el año pasado.

4. Paul Skenes, Pirates

Skenes, quien fue el número 1 en nuestro primer SP Power Rankings , ¡ha reducido su ERA en 64 carreras desde el Día Inaugural! Su marca actual de 3.27 no es indicativa de la temporada que ha tenido. Fue víctima de los Mets, así como de una mala defensa de sus compañeros, en el Día Inaugural, lo que resultó en cinco carreras limpias en solo dos tercios de entrada. Pero en sus siguientes cuatro aperturas, Skenes permitió un total de tres carreras limpias en solo nueve hits en 21 1/3 entradas, lo que es una ERA de 1.27. Los Mets batearon .800 contra él en el Día Inaugural. Desde entonces, el promedio de bateo contra el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional es de un escaso .125.