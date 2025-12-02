Arrestan en el AILA a mujer que iba a Francia con 138 bolsitas de cocaína

Autoridades arrestaron a una mujer de nacionalidad boliviana y española que se disponía a salir de República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con decenas de bolsitas, presumiblemente cocaína, en sus vías digestivas, adheridas al pecho y en la vagina.

Según se informó, a través de un comunicado de prensa, actuaron en el operativo agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC).

Coordinados por el Ministerio Público, los equipos operativos abordaron a la extranjera quien viajaría desde esa terminal a París, Francia y tras realizar el proceso de control se detectaron cuerpos extraños en sus vías digestivas y varias partes del cuerpo, procediendo aplicar el protocolo de actuación.

“La mujer de 22 años llevaba 40 bolsitas de la presunta droga adheridas en los brasieres, 97 envoltorios en el estómago, así como una porción en la vagina, para un total de 138 bolsitas, con un peso aproximado de un kilo y 341 gramos”.

La extranjera será sometida a la justicia en las próximas horas, mientras el Ministerio Público y la DNCD tratan de establecer si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

“Se trata de redes criminales que reclutan personas de distintas nacionalidades para utilizarlos como mulas del narcotráfico para llevar drogas a Estados Unidos, Europa y Canadá”, señala el comunicado

Las bolsitas de la sustancia fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.