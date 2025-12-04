Comando Sur de EE.UU. destaca labor de República Dominicana contra el narcotráfico

El gobierno del presidente Luis Abinader ha recibido un importante reconocimiento por sus esfuerzos efectivos en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en la región.

El Comando Sur de Estados Unidos felicitó a la República Dominicana por su exitosa y destacada labor en esta materia, resaltando la iniciativa, la cooperación y el compromiso del gobierno dominicano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur de EE.UU. subrayó la importancia de la colaboración entre naciones para combatir el crimen organizado y robustecer la seguridad regional.

"Felicitaciones a la República Dominicana por su éxito en la lucha contra el narcotráfico. Esperamos seguir trabajando juntos para combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la democracia y la seguridad en la región", se lee en la publicación.

Durante su gestión, el gobierno de Abinader ha demostrado un firme compromiso contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, implementando acciones efectivas de prevención y respuesta.

Este reconocimiento del Comando Sur es una clara evidencia de los resultados positivos alcanzados por el gobierno dominicano.

República Dominicana ha sido un socio fundamental en la región para combatir estos flagelos, y se espera que la cooperación bilateral continúe fortaleciéndose para hacer frente a los desafíos de seguridad.