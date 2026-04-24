Dos pelotazos recibidos en un acto

Un pelotero ser golpeado por un pitcheo en par de ocasiones en un mismo episodio resulta un hecho más que extraño.

En Grandes Ligas, según lo revelan los registros históricos e investigados en varias publicaciones, apenas 10 jugadores en la historia han sufrido este infortunio.

El primero en sufrir estos golpes fue el pitcher Willard Schmidt, de los Rojos de Cincinnati, el domingo 26 de abril de 1959 en la parte baja de la tercera entrada, donde su club anotó seis vueltas y terminó ganando 11–10 a los Bravos de Milwaukee.

El segundo fue Frank Thomas, de los Mets, el domingo 29 de abril de 1962 en la parte baja de la cuarta entrada, recibió dos pelotazos del pitcheo de los Filis. En ese acto los Metros anotaron ocho carreras frente a Art Mahaffey y ganaron el juego 8–0.

El tercero en ese aspecto ocurrió 34 años después, y fue Andrés Galarraga, de Venezuela y vistiendo la camiseta de los Rockies el viernes 12 de julio de 1996 en la séptima entrada, donde Colorado anotó 11 vueltas para vencer 13–12 a los Padres de San Diego. El cuarto es Brady Anderson, de los Orioles, el domingo 23 de mayo de 1999. En ese entonces se convirtió en el primer pelotero de la Liga Americana, en el primer episodio contra los Rangers de Texas, donde los Orioles marcaron 10 carreras para ganar 15–6.

El quinto en ser golpeado dos veces en la misma entrada fue Mike Hessman, de Detroit, el lunes 8 de septiembre del 2008 en el segundo acto donde los Tigres anotaron seis vueltas y ganó frente a Oakland 14 – 8.

El sexto en recibir dos pelotazos fue el dominicano José Guillén, de los Gigantes el jueves 23 de septiembre del 2010 contra los Cubs en la segunda entrada. El choque lo ganaron los Gigantes 13 – 0. David DeJesús, de los Cubs, fue el séptimo el lunes 18 de junio del 2012 en el séptimo inning. Los Cubs vencieron a los Medias Blancas 12 – 3. El octavo jugador con este hecho fue Brandon Moss, de los Atléticos, el viernes 25 de abril del 2014 en la novena entrada, donde Oakland anotó 7 vueltas frente al pitcheo de Houston que cayó 12 – 5.

Francisco Lindor, de los Mets, el lunes 28 de abril del 2025 frente a los Nacionales se convirtió en el noveno pelotero en ser golpeado dos veces, cuando su equipo anotó 5 carreras en el séptimo inning para finalizar ganando 19 – 5 y CJ Abrams, de los Nacionales, el sábado 31 de mayo 2025 en el primer episodio por el pitcheo de Arizona que permitió 10 vueltas en ese acto y perdió 11 - 7.

Es bueno destacar que cada uno de estos partidos fue ganado por el conjunto de los jugadores que fueron golpeados dos veces en un episodio.