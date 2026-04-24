LeBron y Smart conducen a Lakers a su tercera victoria seguida en los playoffs

LeBron James anotó 29 puntos, incluyendo un triple que empató el partido a falta de 13 segundos para el final del tiempo reglamentario, Marcus Smart anotó ocho puntos en la prórroga y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant en los Houston Rockets para conseguir una victoria por 112-108 el viernes por la noche y ponerse 3-0 arriba en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Los Lakers remontaron una desventaja de seis puntos a falta de menos de 30 segundos y pueden barrer la serie el domingo por la noche en Houston.

Los Ángeles comenzó la prórroga con una racha de 6-2, destacando un triple de Smart que les dio la ventaja de 107-103. Alperen Sengun anotó una canasta para Houston antes de que Smart encestara dos tiros libres para ampliar la ventaja a 109-105 con 52 segundos restantes.

Smart anotó dos tiros libres a falta de 35,5 segundos para poner el marcador 111-105. Reed Sheppard anotó un triple para acercar a Houston a tres puntos a falta de menos de 30 segundos para el final de la prórroga, pero Smart anotó 1 de 2 tiros libres para ampliar la ventaja a 112-108.

Smart aportó 21 puntos y 10 asistencias, y Rui Hachimura sumó 22 puntos para los Lakers.

Incluso con Durant ausente por segundo partido en esta serie, esta vez por un esguince de tobillo tras perderse el primer partido por una lesión de rodilla, los Rockets estaban en posición de cerrar el partido después de que James tuviera pérdidas de balón consecutivas que Houston convirtió en una ventaja de 101-95.

Sengun lideró a los Rockets con 33 puntos y 16 rebotes. Amen Thompson aportó 26 puntos y 11 rebotes.

Los Lakers llegaron a tener una ventaja de hasta 15 puntos al principio, pero estaban seis abajo en el último cuarto antes de que Smart recibiera una falta en un intento de triple a falta de 25,4 segundos tras una pérdida de balón de Houston y anotara los tres tiros libres para acercar a los Lakers a tres puntos.

James, que había conseguido 13 rebotes, le robó el balón a Sheppard y su triple empató el partido a 101 a falta de 13,1 segundos para el final del cuarto periodo.

Los Rockets tuvieron la oportunidad de ponerse por delante después de eso, pero el tiro de Sengun desde 2,13 metros no entró. James capturó el rebote y pidió tiempo muerto. Recibió el pase de banda y tuvo la oportunidad de ganar el partido sobre la bocina, pero su intento de triple rebotó en el aro, lo que llevó el partido a la prórroga.