Fijan para la tarde de este jueves conocimiento de coerción en caso Senasa

El Juzgado de Atención Permanece del Distrito Nacional conocerá esta tarde la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde figura su exdirector Santiago Hazim.

El tribunal fijó la audiencia para las 2:00 de la tarde, luego de que el Ministerio Público depositara la medida, en la que solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva, contra diez personas arrestadas en el marco de la investigación por el presunto desfalco en Senasa. El juez Rigoberto Sena conocerá la audiencia.

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

El Ministerio Público, a través de los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, tambien pidió que el caso sea declarado complejo.

El fiscal Héctor García adelantó que los imputados afectaron al Senasa con al menos 15 mil millones de pesos.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan el procurador adjunto Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, están a cargo de las investigaciones que siguen en proceso.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.