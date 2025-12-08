Solicitan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para imputados en caso Senasa

El Ministerio Público depósito este martes la solicitud de medida de coerción contra los diez acusados de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Procuradores fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidos por el procurador fiscal Héctor García, arribaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y entregaron los documentos correspondientes a la Oficina Judicial de Servicios Atención Permanente.

"Estamos pidiendo 18 meses de prisión preventiva y la complejidad del caso", expresó García al ser cuestionado por la prensa.

Además, según el procurador fiscal, el caso de corrupción administrativa en Senasa presenta un déficit monetario de RD$15 mil millones de pesos; también, añadió que "es un caso de corrupción alarmante".

Documentos depositados por los fiscales en contra de imputados en caso SenasaJorge Martínez

La solicitud de medida de coerción contra los diez procesados fue depositada por los procuradores fiscales del Pepca a las 7:11 p. m., a pocos minutos de vencerse el plazo de 48 horas establecido por la Constitución de la República, que indica que la persona detenida debe ser sometido a la justicia o ser dejado en libertad durante ese lapso de tiempo.

Los diez inculpados de supuesta corrupción administrativa en Senasa son los siguientes: Santiago Hazim; exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025, Gustavo Enrique Messina Cruz; gerente financiero de la institución entre 2020-2025, Germán Rafael Robles Quiñones; exconsultor jurídico del Senasa, Francisco Iván Minaya Pérez; gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025, Ramón Alan Speakler Mateo; laboraba en la entidad desde 2016, Eduardo Read Estrella; miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención; gerente de la empresa Madison Medical, S. A, Ada Ledesma Ubiera; propietaria de la distribuidora Lufarka, Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.

Conforme al Ministerio Público, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Asimismo, la audiencia de la solicitud de medida de coerción fue pautada a realizarse la mañana del miércoles 8 de diciembre.

¿Quién es la nueva involucrada?

A las 6:45 p. m. llegó una nueva involucrada en el caso al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La mujer fue identificada como Heidi Mariela Pineda y se convirtió en la persona número diez señalada por supuesta corrupción administrativa en Senasa.

Pineda arribó al Palacio de Justicia portando una vestimenta negra, cubierta por una mascarilla y protegida por la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).