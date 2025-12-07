Procuraduría acusa a Santiago Hazim de crear un sistema de corrupción sistemático en Senasa

El Ministerio Público difundió esta tarde un comunicado de prensa sobre el caso de supuesta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Los fiscales informaron que en la operación fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud con miles de millones de pesos.

La Procuraduría, en su comunicado, señala que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.

El documento señala que durante el sábado se puso en marcha una operación que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público, en una supuesta estructura controlada por Hazim.

"Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto también de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera", señala el comunicado de prensa.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

habla yeni berenice reynoso

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, citada por el mismo comunicado de prensa, señaló que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.

“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Reynoso.

“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del Patrimonio Público”, añadió.

En el comunicado se señala que el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático "instalado por el Director Ejecutivo del Senasa", en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Las acciones de la operación son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y participa un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.