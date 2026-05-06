Santos Badía señala que las universidades deben reinventarse ante la revolución tecnológica

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, afirmó que República Dominicana debe transformar su sistema educativo para preparar a las nuevas generaciones frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial y los empleos del futuro.

Durante un encuentro celebrado entre el Instituto Marangoni, la Universidad Iberoamericana (Unibe) y el Mescyt, el funcionario destacó que más de 90 millones de empleos desaparecerán en el mundo debido al avance de la automatización y la inteligencia artificial, aunque aseguró que surgirán nuevas oportunidades laborales vinculadas a la creatividad, la innovación y las habilidades tecnológicas.

“La buena noticia es que esta cuarta revolución industrial generará alrededor de 140 millones de nuevos empleos”, expresó.

Santos Badía sostuvo que el principal desafío de las universidades y de instituciones técnicas como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) consiste en preparar a las personas para los cambios del mercado laboral.

“Las universidades tienen que reinventarse, reaprender y desaprender para ofrecer programas útiles a la gente”, afirmó.

Asimismo, defendió la necesidad de flexibilizar los sistemas regulatorios para facilitar alianzas académicas internacionales y programas de doble titulación.

“No podemos seguir regulando con una mentalidad vieja mientras el mundo cambia a gran velocidad”, señaló el ministro, al valorar el acuerdo académico entre UNIBE y el Instituto Marangoni como una apuesta estratégica por la calidad y la internacionalización.

Durante la actividad, la gerente para América Latina del Instituto Marangoni, Gabriela Cermeño, agradeció el respaldo del Mescyt y destacó que la colaboración ha permitido que jóvenes dominicanos accedan a una formación de excelencia en diseño, moda e industrias creativas.

La vicerrectora académica de Unibe, Viña Ortega Díaz, resaltó el impacto económico de las industrias creativas y afirmó que el diseño y la innovación representan sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Indicó que el programa de Diseño de Interiores “2+2” ha permitido que estudiantes dominicanos completen parte de su formación en el país y continúen estudios especializados en Milán.

El embajador de Italia en República Dominicana, Sergio Maffettone, valoró la cooperación educativa entre ambos países y aseguró que el Instituto Marangoni representa un referente mundial en formación creativa y de diseño.

“Esta alianza ha demostrado ser profundamente impactante para el desarrollo del talento dominicano”, manifestó.