¿Cuál es la vinculación del empresario Eduardo Read en el caso Senasa? Aquí un resumen...

Al igual que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de la empresa KHERSUN S.A, acudió la tarde del sábado a la Procuraduría General de la República, en medio de las investigaciones por un supuesto caso de corrupción.

De acuerdo a reportajes presentados por la periodista Nuria Piera, a esta empresa, propiedad del grupo Read, se le pagaba, entre 2021 y 2025, unos 65 millones de pesos mensuales. La razón social de esta empresa es ofrecer servicios “relacionados con la salud humana”.

Nuria Piera revela en su investigación que en los centros que visitaron, pertenecientes a estas empresas, se pudo constatar: “ausencia de especialistas, equipos insuficientes y demoras prolongadas en las citas médicas”.

También la periodista hace referencia a otra empresa de nombre DELESTE SRL, indicando que es propiedad del Grupo Read. La misma fue constituida en 2021.

“Esta empresa se presenta como parte de la expansión de Punto Médico en zonas turísticas del Este del país. Sin embargo, la realidad muestra que solo dos de sus centros están ubicados en regiones turísticas (La Altagracia y San Pedro de Macorís), mientras que 18 de ellos están en zonas rurales del noroeste”, establece el reportaje.

El 13 de septiembre de este año, el vocero de la Presidencia, Félix Reyna, informó que fueron encontradas “graves irregularidades”, en investigaciones realizadas a Senasa y que los detalles estaban siendo presentados ante la Procuraduría General de la República para que realice las labores correspondientes.

Estas informaciones surgieron luego de varios reportajes de investigación que revelaban irregularidades en la administración de Santiago Hazim. Las mismas, sin embargo, fueron negadas por el presidente Luis Abinader en diversas ocasiones.

A inicios de noviembre de este año, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió que pronto revelarían informaciones sobre este caso.

Se espera que las autoridades expliquen en las próximas horas, los pasos a seguir con este caso.