La primera función de ‘El diablo viste a la moda 2’

La esperada película “El diablo viste a la moda 2” llegó a Caribbean Cinemas Downtown Center en un encuentro que reunió moda, nostalgia y una buena dosis de actitud ‘Runway’. No fue solo una avant premiere.

Fue, sin exagerar, una pasarela donde cada invitado pareció preguntarse antes de salir de casa: ¿Este look lo aprobaría Miranda Priestly?

Veinte años después, el universo que redefinió la relación entre moda y cultura pop vuelve a cobrar vida.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus icónicos personajes en las impecables oficinas de la revista Runway, en Nueva York, donde el estilo sigue marcando la pauta.

Aquí, el vestuario no es un complemento… es narrativa. Hathaway lidera esta oda a la moda con más de 47 cambios de look, seguida por Streep con 28 y Blunt con 21, todos de distintas casas diseñadoras, convirtiendo cada escena en un editorial en movimiento.

Sebastián Pou y Alis Custodio.Alexander Mora y Julio César Peña/LD

Marta González y Angeline Monegro.Alexander Mora y Julio César Peña/LD

Oh! Magazine formó parte de la 2da edición en vivo del programa La Fábrica Radio, transmitido desde el atrio de Downtown Center. En representación de la revista estuvo su editora, Lisbeth Calderón.Alexander Mora y Julio César Peña/LD

Michelle Reynoso, Mayra Delgado y Ana Beatríz Pérez.Alexander Mora y Julio César Peña/LD

Luz García y Yohan Amparo .Alexander Mora y Julio César Peña/LD