Escogido no descarta proyecto del Licey sobre el bullpen

El equipo Tigres del Licey tiene en marcha mover su área de bullpen detrás de los jardines, lo cual sucede por vez primera en la historia de 71 años del parque capitalino que lleva por nombre Estadio Quisqueya Juan Marichal.

A la vez, el Licey convertirá la anterior zona de bullpen, donde “calientan” los lanzadores azules, en una área especial de asientos VIP , unos 200, y adicionará también un restaurante-bar que estará pegado, en la parte de atrás.

Listín Diario, que publicó esa noticia este lunes en exclusiva, preguntó a la presidencia de los Leones del Escogido si contemplan hacer lo mismo, en ambos renglones.

Eduardo Najri, presidente del club, dijo que no han tomado una decisión, pero que no descartan seguir en esa dirección.

“De momento no lo hemos contemplado, pero eso no quiere decir que no sea evaluado y quizá se tome la misma decisión. No lo descartamos”, dijo Najri, sin citar fecha para una decisión.

El Escogido tiene su bullpen en el lateral del jardín derecho. El Licey está realizando su modificación a un costo de 350 mil dólares, unos 21 millones de pesos, dinero que será aportado en su totalidad por el equipo azul.

El presidente de los Tigres, Miguel Guerra, declaró a Listín que tienen la aprobación del patronato, del cual forman parte los dos equipos de la capital, el comisionado de beisbol, la Lidom y el Ministerio de Deportes.

El presidente de la Comisión consultiva del gobierno, Jorge Subero Isa, declaró al periódico Hoy que antes de determinar la construcción de un nuevo estadio habrìa que acudir al congreso a modificar algunas leyes relacionadas con las funciones del Bandex.

La idea es que, si se construye un nuevo parque , esté acompañado de edificios de apartamentos, comercio, oficinas, entretenimiento, parqueos, etc.

Guerra piensa que ese plan pudiera decidirse un poco más allá de los próximos 5 años.