"Esto daña la imagen" dice abogado por arresto de una estudiante de medicina en caso Senasa

Este domingo en horas de la mañana se pudo observar la llegada de abogados, de los distintos acusados en el caso de Senasa, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sin embargo, en la tarde era mínimo el movimiento de personas.

El abogado Marcelino Vargas cuestionó la forma en que fue arrestada su defendida, una joven estudiante de medicina, cuyo nombre no reveló, debido a que aún no se sabe si será acusada en el expediente de presunta corrupción en Senasa.

Vargas comentó que su cliente fue allanada en su mismo establecimiento comercial, sin ningún requerimiento.

Sostuvo que este tipo de acciones son innecesarias y solo sirven para complicar el proceso inicial.

Marcelino mencionó que el MP, más que un órgano persecutor, debe ser un órgano de justicia, y estos arrestos dañan la imagen del sistema.

Vargas confirmó que, en estos momentos, se encuentra en comunicación directa con su defendida, la cual está siendo preparada para enfrentar el proceso judicial.

Vargas recordó que el Ministerio Público tiene el plazo de 48 horas para presentar a la estudiante de medicina ante un juez, donde solicitará la medida de coerción.