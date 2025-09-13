Abinader dispone entregar a la Procuraduría informe de irregularidades en Senasa

El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, informó que el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, junto al director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa),Edward Guzmán acudieron a la Procuraduría General de la República para hacer entrega de un informe con irregularidades detectadas en la institución.

Dijo que por disposición del presidente Luis Abinader, los funcionarios entregaron los informes a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso. El anuncio fue hecho en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

La documentación servirá para los fines de investigación correspondientes de acuerdo a lo establecido en la ley.

Las declaraciones surgen luego de que la institución estatal recibiera señalamientos de un posible déficit económico, asumiendo la quiebra, y se iniciarán rumores de posible corrupción administrativa.

Aunque no especificó qué se encontró en el informe, Reyna aclaró que este proceso no afectará la continuidad ni calidad de los servicios de salud garantizados por Senasa y se continuarán prestando con la regularidad acostumbrada.

"El país puede tener la certeza de que en la medida en que avanzan las investigaciones, será el propio ministerio público que informará con responsabilidad y conforme al debido proceso" sostuvo a los medios.