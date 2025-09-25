Wilson Camacho dice interrogan personas desde julio por caso de corrupción en Senasa

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que desde el pasado mes de julio iniciaron los interrogatorios vinculados al caso de supuesta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Se recuerda que tanto el presidente Luis Abinader, como el exdirector de esa entidad, Santiago Hazim, expresaron que desde noviembre de 2024 se depositó una denuncia sobre irregularidades en la institución.

En un video en sus redes sociales, Hazim indicó que la denuncia era por un fraude millonario en el sistema de autorización médica de esa institución.

“Iniciamos interrogatorios desde el mes de julio, estamos avanzando en esa dirección y lo que pretendemos que en el menor tiempo posible podamos concluir esta primera parte de la investigación, y entonces poder judicializar el proceso”, dijo Camacho a miembros de la prensa.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Santiago Hazim quien manifestó su disposición de acudir ante cualquier organismo a defenderse, el director de Persecución indicó que los interrogatorios se realizan en la medida que la propia necesidad de la investigación así lo determine.

Wilson Camacho dijo, además, que aún no se tiene un número de personas que puedan ser judicializadas por este caso, debido a que esto lo determina la misma investigación.

“Solo cuando judicialicemos el caso, entonces estaremos en condición de ver el corte que hacemos para una primera etapa. Como ustedes saben en más de un caso, tenemos que hacer un corte para la medida de coerción que luego se va ampliando para la acusación y estamos viviendo ese proceso en este momento”, expresó.

El Ministerio Público posee dos informes sobre irregularidades cometidas en Senasa, una depositada en noviembre de 2024 y otra depositada el 13 de este mes de septiembre por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) Miguel Ceara Hatton y el director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán. Este último fue entregado directamente a la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

“En esta mañana el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisaril), Miguel Ceara Hatton y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Edward Guzmán se encuentran ante la Procuraduría General de la República para hacer entrega formal de un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades fueron detectadas en el marco de sus funciones”, dijo el vocero de la Presidencia, Félix Reyna en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional en aquella ocasión.