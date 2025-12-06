Santiago Hazim llega a la Procuraduría acompañado de su abogado por el caso Senasa

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, se encuentra este sábado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Hazim, quien es investigado por el caso de desfalco y corrupción administrativa registrada durante su gestión en Senasa, ingresó al órgano judicial sin responder las preguntas de los periodistas.

Sin especificar el motivo de su visita, Hazim acudió a la PGR en compañía de su representante legal, el abogado Miguel Valerio.

En noviembre de este año, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió que pronto “habría noticias” sobre el supuesto desfalco, previo a esto, en julio, Camacho señaló que estaban entrevistando personas referentes a este caso de corrupción administrativa.

El MP cuenta con dos informes sobre irregularidades cometidas en Senasa, una depositada en noviembre de 2024 por el mismo exdirector de Senasa y otra depositada el 13 del mes de septiembre por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton y el director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán. Este último fue entregado directamente a la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Santiago Hazim habría denunciado en noviembre de 2024 ante el Ministerio Público un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos.

El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton y el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, depositaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) un informe que contiene graves “hallazgos de irregularidades”, detectadas en el “marco de sus funciones”.

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, se encuentra este sábado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR)



El primer informe, enviado en 2024, coincide con un reportaje realizado por la periodista Julissa Cespedes, que reveló la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos, sin que los mismos se realizaran. De acuerdo a ese reportaje, para dar apariencia de legalidad se utilizaba un “call center paralelo”, que gestionaba las autorizaciones. Este centro de llamadas, supuestamente, operaba fuera de la institución y era dirigido, según la investigación, por exempleados.

Sobre la segunda investigación se desconoce lo que contiene el informe, pero también, a través de sus reportajes, la periodista Nuria Piera reveló que esa entidad pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales bajo la modalidad de contrato a empresas privadas para la atención primaria. El MP solicitó a Nuria Piera las emiciones de “N Investiga” referentes a las acciones fraudulentas cometidas a lo interno de Senasa.

También habló de estafas con medicamentos, contabilidad, autorizaciones, operaciones falsas, entre otros.

También la periodista Edith Febles ha indicado que las empresas privadas para la atención primaria no ofrecen los servicios contratados, entre otras irregularidades.

Sumado a esto, Chanel Rosa Chupany informó que una de las actuaciones que se realizaron en Senasa, en la administración de Santiago Hazim, fue crear una doble contabilidad para “abrir un espacio financiero” y de esta forma la Sisalril no se diera cuenta de la deuda.

“Si una autorización costaba 20 mil pesos, se le ponían 2 mil para enviarla a la Sisalril, pero la Sisalril tiene toda la prueba”, dijo el exdirector de Senasa.