Pepca solicita a Nuria Piera emisiones de los programas donde habla de irregularidades en Senasa

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la periodista Nuria Piera su colaboración a los fines de que a la brevedad posible remita a esta entidad todas las emisiones del programa de televisión "N Investiga", respecto a las investigaciones que estos realizan referentes a acciones fraudulentas cometidas a lo interno del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

"A la brevedad posible nos sean remitidas todas las emisiones del programa televisivo que usted produce, respecto a las investigaciones realizadas referentes a acciones fraudulentas cometidas a lo interno del Seguro Nacional de Salud (Senasa)", expresó la entidad.

La Pepca dijo, a través de un comunicado firmado por la procuradora general de Corte de Apelación, Mirna Ortiz, que este requerimiento se realiza en virtud del artículo 285 del Código Procesal Penal dominicano.

Piera, durante su programa que se transmite en Color Visión, canal 9, compartió irregularidades de los contratados emitidos por Santiago Hazim al frente del Servicio Nacional de Salud (Senasa) donde detalló que algunos fueron otorgados sin licitación para asistencia farmacéutica ambulatoria y también la asignación de materiales de osteosíntesis a empresas vinculadas a funcionarios públicos.