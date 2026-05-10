A 28 años de su partida, Peña Gómez es recordado como un gran referente político

El legado de José Francisco Peña Gómez continúa siendo honrado y recordado por sus seguidores.

Bajo los rayos del sol, el cementerio Cristo Redentor se vistió de flores blancas sobre la tumba donde, desde hace 28 años, descansan los restos de Peña Gómez, líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Un día como hoy, 10 de mayo, se conmemora un aniversario más de su fallecimiento.

Allí, decenas de personas de una serie de agrupaciones políticas honraron la vida, trayectoria política y el final de los días de Peña.

Con pancartas, libros que reseñan su historia, souvenirs y banderas que ilustran el retrato de aquel líder, se exhibían a lo largo del campo santo.

"Peña se recuerda con mucho cariño, afecto y mucho dolor por su partida física. Las nuevas generaciones deben seguir su ejemplo, la trayectoria de vida que Peña Gómez llevó y, sobre todo, su conducta política", manifestó el presidente sectorial peñagomista, Rafael Vásquez, apodado Fiquito.

Destacó que Peña Gómez es un referente para la juventud dominicana.

"La juventud debe tener como referencia el accionar de Peña Gómez, porque las dificultades materiales nunca fueron obstáculos para alcanzar lo que se propuso. Fue un hombre con grandes luces, de extractos humildes; sin embargo, esa condición de pobreza económica no le impidió la figura que fue en la política dominicana y tampoco mundial", declaró el dirigente político.

De su lado, Rafael Gamundi Cordero, dirigente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), resaltó que Peña Gómez fue un hombre de principios.

"El doctor José Francisco Peña Gómez fue el hombre más importante de la República Dominicana, por ser un hombre portador de principios", dijo.

Su fallecimiento

A sus 61 años de edad, José Francisco Peña Gómez falleció a consecuencia de un cáncer en el páncreas que venía afectando su salud desde 1994.

Al momento de su fallecimiento, el líder político se perfilaba como el candidato ganador de la alcaldía del entonces Distrito Nacional; con las elecciones municipales pautadas a celebrarse tan solo seis días después.

Su muerte fue sentida por gran parte del pueblo dominicano, que abarrotó sus honras fúnebres como señal de adiós a una de las figuras políticas que marcaron las dos décadas anteriores.

Más sobre Peña Gómez

José Francisco Antonio Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937.

Desempeñó las funciones de maestro de alfabetización en distintas localidades del país.

Esas funciones abarcaron el municipio de Mao, provincia Valverde. También en el Liceo Secundario Nocturno de San Cristóbal, en la Escuela Intermedia Fray Bartolomé de las Casas, en Yaguate y en el Instituto Preparatorio de Menores.

Además, fue locutor y narrador deportivo de la emisora “La Voz Dominicana”, 1960-1961.