Pro Consumidor advierte a comercios “solo se debe aceptar una tarjeta del bono navideño por persona”

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) advirtió este jueves a los establecimientos comerciales de todo el país que está terminantemente prohibido aceptar más de una tarjeta del bono navideño por persona, como parte de las normas que rigen el programa “La Brisita Navideña” implementado por el Gobierno.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que esta disposición busca garantizar que el beneficio llegue a la mayor cantidad posible de familias dominicanas en condición de vulnerabilidad, asegurando un uso justo y equitativo del incentivo estatal.

“Este bono fue creado con el propósito de que más dominicanos de escasos recursos puedan disfrutar de estas festividades. Por esa razón, se prohíbe estrictamente que una misma persona utilice más de una tarjeta en los establecimientos comerciales”, afirmó.

Alcántara advirtió que todo comercio que permita o facilite el consumo con más de una tarjeta por persona será sancionado rigurosamente, conforme a lo establecido en la Ley 358-05 y otras normativas sectoriales.

Señaló que Pro Consumidor no permitirá prácticas que distorsionen el objetivo real del programa, destinado a aliviar la carga económica de miles de hogares durante la temporada navideña.

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, el funcionario informó que inspectores de la institución serán desplegados en todo el territorio nacional para monitorear los establecimientos y verificar que se respete la disposición.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con el uso o aceptación de la tarjeta, a través de los canales oficiales de Pro Consumidor.

“La institución permanecerá vigilante para asegurar que las intenciones del Gobierno se cumplan de manera íntegra, transparente y justa”, aseguró Alcántara.