Gobierno entrega desde este jueves el bono navideño al Gabinete Social, dice presidente Abinader

El bono navideño para 2.6 millones de dominicanos fue entregado este jueves al Gabinete Social, dijo el presidente Luis Abinader durante el lanzamiento de la quinta edición del programa gubernamental ‘Brisita Navideña’.

El acto se celebró en el sector Invivienda, en Santo Domingo Este.

Abinader dijo que la ayuda económica será distribuida en dos modalidades: física y electrónica. A partir de hoy, el Gabinete Social recibió 1,200,000 bonos físicos para distribuirlos de forma justa y para “los que más lo necesitan”, indicó Abinader.

Mientras que la modalidad electrónica beneficiará a 1,400,000 personas, especialmente a familias del programa Supérate en condición de pobreza. Esta ayuda tendrá un aporte adicional de 1,500 pesos que será acreditado directamente a los beneficiarios.

El jefe del Estado subrayó que esta combinación de entrega directa y transferencia digital garantiza que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan, basados en estudios de niveles socioeconómicos y prioridades sociales.

Abinader llamó al país a recibir el 2026 con esperanza, optimismo y determinación, trabajando juntos por la salud, el progreso y el bienestar de todas las familias dominicanas.

“La Navidad es un tiempo de encuentro, de paz y de reflexión; pero es un tiempo de planificación también”, dijo.

“Pasen esta Navidad en paz, con su gente querida, especialmente, fortalecer la familia que es lo más importante”, agregó.

En paralelo, desde la provincia de Santiago, la vicepresidenta Raquel Peña también encabezó el acto de entrega del bono navideño para la región del Cibao.

Peña afirmó que el bono navideño fue concebido como un apoyo directo a los hogares dominicanos para que vivan unas fiestas con mayor tranquilidad y dignidad.

La vicemandataria definió este aporte como “un abrazo, un gesto de cercanía, un recordatorio de que el Gobierno trabaja para que nadie quede atrás, especialmente en una época tan significativa como esta”.

“Queremos que este bono llegue a quienes realmente lo necesitan, que alivie, que acompañe y que encienda la esperanza en cada familia”, sostuvo Peña.

La Dirección de Asistencia Social (DAS) complementará estas acciones con la distribución de alimentos crudos en comunidades previamente identificadas, mientras que los programas de Comedores Económicos reforzarán las cenas navideñas en el país.