Exregidor de Boca Chica, vinculado a caso de drogas, es empleado del Programa Supérate

Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como “Francis” o “El Compadre” y quien fue regidor del municipio de Boca Chica desde el 2020 hasta el 2024, es actualmente empleado del Programa Supérate.

De las 16 personas vinculadas a la red de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada en la “Operación Kraken”, este es el único que aparece como empleado público.

La búsqueda realizada con el número de cédula de los involucrados, pudo certificar que el documento de identidad utilizado en la medida de coerción es distinto al que posee Paulino Castro.

De acuerdo a la nómina del Programa Supérate, su primer sueldo como “Analista de Proyecto”, de la “Dirección Regional Santo Domingo Este”, lo empezó a recibir desde julio de este año.

La nómina de esa institución indica que desde esa fecha (julio de este año) hasta la actualidad devenga un salario bruto de RD$80,000 mensuales. Con los descuentos, el sueldo que recibe es de RD$67,846.13.

Se recuerda que en las elecciones municipales de 2020, Francisco Alberto Paulino Castro ganó, convirtiéndose con 928 votos y a través del Método de D'Hondt en regidor de esa demarcación por el Partido Revolucionario Moderno. El mismo ocupó el cargo hasta el 2024.

Dentro de estas funciones en Boca Chica y de acuerdo a la nómina del ayuntamiento devengaba un salario bruto de RD$60.000,00 y con los descuentos devengaba RD$52.967,35.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, Francisco Alberto Paulino Castro, es propietario de “varios terrenos rurales cuyo valor económico se encuentra actualmente en proceso de evaluación, con el objetivo de determinar el origen del dinero utilizado para su adquisición y su vinculación con actividades ilícitas”.

Todavía en velo de misterio la muerte de niña Stephora durante excursión de su colegio Lea también

Asimismo, explican que a medida que avanza la investigación en este caso, continúan identificando bienes, activos y posibles flujos económicos de algunos de los involucrados en esta supuesta red, incluyendo el exregidor de Boca Chica.

“La naturaleza reciente y dinámica de la investigación ha permitido establecer patrones que no solo resultan incoherentes con la actividad económica lícita declarada, sino que además, reflejan indicios graves de estructuras financieras propias de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos”, dice la solicitud.

De igual forma, el Ministerio Público señala que por los bienes y actividades Francisco Alberto Paulino Castro “ha sido objeto de investigación por diversos organismos de seguridad del Estado”.

Una búsqueda en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para conocer los vehículos y actividades económicas de algunos de los involucrados, se certificó que Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Manuel Almancio Moreno De Los Santos, no aparecen en la página web de esta entidad.