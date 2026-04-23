Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos y los Thunder vencieron a los Suns para ponerse 2-0 en la serie

Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos y repartió nueve asistencias, y el Oklahoma City Thunder derrotó a los Phoenix Suns 120-107 el miércoles por la noche para tomar una ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Gilgeous-Alexander anotó 25 puntos en la victoria del domingo, en el primer partido de la serie, con un 5 de 18 en tiros de campo. Se recuperó en el segundo partido con un 13 de 25 en tiros de campo tras recibir el trofeo al Jugador Más Destacado del Año de la NBA antes del encuentro.

Chet Holmgren y Jalen Williams anotaron 19 puntos cada uno para Oklahoma City, aunque Williams abandonó el partido en el tercer cuarto por una lesión en el isquiotibial izquierdo y no regresó. Williams, All-Star en la temporada 2024-25, se perdió 30 partidos esta temporada por una lesión en el isquiotibial derecho, tras haberse perdido los primeros 19 encuentros de la temporada después de una cirugía en la muñeca derecha.

Cinco equipos mejor clasificados habían perdido partidos en casa durante la primera semana de los playoffs antes del miércoles, incluyendo a los tres primeros cabezas de serie de la Conferencia Este (Detroit, Boston y Nueva York) y a los segundos y terceros cabezas de serie del Oeste (San Antonio y Denver). Oklahoma City evitó ese destino gracias a un 47,3 % de acierto en tiros de campo y a 21 pérdidas de balón forzadas.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 30 puntos antes de ser expulsado por acumulación de faltas en el último cuarto. Devin Booker anotó 22 puntos y Jalen Green sumó 21 para Phoenix, que será anfitrión del tercer partido el sábado.

Los Thunder ganaban 65-57 al descanso. Williams anotó sus primeros seis tiros de campo y sumaba 19 puntos al final de la primera mitad, mientras que Gilgeous-Alexander tenía 17 puntos con un 7 de 13 en tiros de campo.

La acción se intensificó al comienzo de la segunda mitad, cuando Brooks y Lu Dort, de Oklahoma City, ambos miembros de la selección nacional de Canadá, recibieron faltas técnicas dobles tras un breve altercado después de un tiro libre anotado.

Holmgren comenzó la segunda mitad con gran ímpetu. Anotó ocho puntos en poco más de cuatro minutos, lo que permitió a los Thunder ponerse arriba 77-63 y obligar a Phoenix a pedir tiempo muerto. Oklahoma City amplió la ventaja a 100-77 al final del tercer cuarto.

Oklahoma City amplió su ventaja a 26 puntos al comienzo del último cuarto antes de que Phoenix hiciera un último esfuerzo. Booker anotó un tiro en suspensión y recibió una falta. Falló el tiro libre, pero capturó el rebote y anotó un tiro de media distancia para reducir la ventaja de Oklahoma City a 110-97 con cinco minutos para el final. Los Suns no lograron acercarse a menos de 10 puntos.