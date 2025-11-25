Domínguez Brito dice que Paliza debe revelar cuáles otros dirigentes del PRM serán extraditados

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, dijo este martes que el país merece transparencia total ante las recientes declaraciones del ministro José Ignacio Paliza sobre eventuales procesos de extradición que involucran a miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A través de un comunicado de prensa, Domínguez Brito señaló que, cuando un funcionario de alto nivel se adelanta a mencionar posibles casos, lo hace porque ya maneja información concreta.

Por esa razón, sostuvo que Paliza “tiene la obligación” de explicar al país quiénes son los otros dirigentes o candidatos del PRM que podrían estar vinculados a expedientes de narcotráfico o crimen organizado.

“La sociedad dominicana no merece insinuaciones. Merece claridad. Si hablan de posibles extradiciones es porque saben de quiénes se trata. Entonces que lo digan. No se puede jugar con la confianza pública”, declaró Domínguez Brito.

El dirigente peledeísta enfatizó que la lucha contra el narcotráfico debe estar por encima de intereses partidarios, y que las autoridades no pueden justificar ni encubrir situaciones internas, adelantándose públicamente sin ofrecer detalles verificables.

“El país está cansado de medias palabras. La transparencia no es una opción, es una obligación. Cuando un partido de gobierno se ve rodeado de estas sombras, es su deber abrir las ventanas por completo, no a medias”, añadió.

Domínguez Brito reiteró su compromiso con la institucionalidad y la justicia, insistiendo en que la República Dominicana necesita liderazgo sereno pero firme, capaz de defender la verdad sin estridencias pero con convicción.

“Este es un tema demasiado serio para manejarlo con insinuaciones políticas. La confianza en nuestras instituciones se defiende diciendo la verdad, no encubriéndola. Por eso el ministro Paliza debe hablar claro y decirle al país quiénes son los otros involucrados”, concluyó.

Palabras de Paliza

A través de una alocución difundida en distintos canales de televisión y redes sociales durante la noche del lunes, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, advirtió la posibilidad de que surjan más casos relacionados con el narcotráfico y al crimen organizado.

Asimismo, el también ministro de la Presidencia aseguró que esto no significa que el país esté peor, sino que “en nuestra República Dominicana, la impunidad dejó de ser una opción”.

Dijo que los casos recientes relacionados con el narcotráfico no deben interpretarse como un deterioro institucional, sino como evidencia de que en la República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.