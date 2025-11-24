A red en la que supuestamente participaba exregidor se le ha incautado ocho cargamentos desde 2015

La red de narcotráfico, en la que se vincula como miembro el exregidor de Bocha Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre), ha sido denominada como “Operación Kraken”, conocido como un animal marino que similar a un pulpo o calamar con tentáculos poderosos.

La fuerza de esta estructura, de acuerdo a la solicitud de medida de coerción contra 16 personas, coloca a sus miembros en el ojo de la justicia desde 2015 a la fecha, con la incautación de diversos kilogramos de cocaína.

En una cronología del Ministerio Público se señala que el 2 de junio de 2015, se incautaron en el interior de un compartimiento secreto (caleta), debajo del asiento delantero de una furgoneta marca Peugeot Partner, color blanco, 25 paquetes de cocaína.

En ese momento fueron apresados, aunque no están vinculados a este caso, Alberto Antonio Pérez García, Juan Carlos Núñez Cabral; Elver Montealegre Moscoso y Alexander Rubenstein.

También se apresó a Marko Popovic de nacionalidad Serbia, vinculado a la operación Kraken y quien “utiliza sus servicios para facilitar la provisión de drogas destinadas a la exportación en contenedores”. Contra este hombre existe una orden de arresto.

De acuerdo a las autoridades, este hombre de nacionalidad Serbia, el 5 de julio de 2025 conducía jeepeta marca Chevrolet, que introdujo 15.50 kilogramos de cocaína al Puerto Multimodal Caucedo. Esta droga fue incautada.

El 4 de noviembre de 2016, se incautó otro cargamento en el interior de un vehículo. Las autoridades informaron que dentro de dos maletas había 71 paquetes de cocaína.

En ese momento y “mientras era trasladado a la Dirección Nacional de Control de Drogas, logró darse a la fuga Roberto Saviñón Reynoso (a) “Juan Carlos”, “Tulile” y/o “El Calvo”.

Este hombre se le vincula a otros decomisos de drogas y no a esta acusación.

De acuerdo al Ministerio Público en una publicación del 22 de febrero de 2018, se presentó acusación en su contra, vinculado a una red denominada “Cartel del Malecón”, la cual el 31 de agosto del año 2015 se le incautó unos 17.69 kilogramos de cocaína, los cuales serían enviados desde Curazao hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas.

De igual forma, el 16 de octubre del 2020 se incautó en Caucedo, 319.13, kilos de cocaína, supuestamente vinculada a esta red. El 26 de enero del 2021 fue arrestado Gregory Arturo Paredes (a) Big Leaguer, vinculado a este decomiso.

En la solicitud de medida de coerción de la Operación Kraken se menciona a Gregory Arturo Calzado Paredes, como el encargado de logística, quien recluta a las personas para que trabaje para el grupo. El mismo se encuentra prófugo de la justicia.

Otro decomiso que se vincula a esta organización criminal se realizó el 5 de octubre del 2021,en un contenedor que llegó a San Juan, Puerto Rico desde el puerto Multimodal Caucedo con 246 paquetes de cocaína, (275.4 kilogramos).

El 23 de diciembre del 2021 fueron arrestados Leandro Manuel Arias Santana (a) “Berny”, vinculados a este caso, “mientras coordinaban una operación de narcotráfico internacional a través del Puerto Multimodal Caucedo”.

También la medida de coerción vuelve a mencionar a Roberto Saviñón Reynoso (a) “Juan Carlos”, “Tulile” y/o “El Calvo”, como parte de los arrestados, aunque el hombre no se vincula a este caso, pero si se hace la salvedad de que está “prófugo”.

A partir de este año, el 5 de julio de 2025, las autoridades decomisaron 15.50 kilogramos de cocaína clorhidratada, en un contenedor.

También el 27 de agosto de este año, fueron incautados en un contendor que contenía 120 paquetes de cocaína, en un contenedor de bananos en el Puerto Multimodal Caucedo.

El 15 de septiembre, se emitió una alerta internacional al encontrarse en un contenedor que transportaba equipos médicos 25 paquetes de cocaína. Este buque salió el 25 de julio de 2025 del Puerto Multimodal Caucedo con destino final Australia, realizando tránsito en Singapur.

Por último, el decomiso de 200 paquetes de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, realizado el pasado 7 de noviembre.

Ante esta acción se realizaron 36 allanamientos en lo que fue arrestado el exregidor y José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio); Melvin Manuel Fis Taveras; Wilmer Evangelista Rumaldo; Ángel David Féliz Cuevas; Edwin Alberto Mejía Guerrero; Fernando Javier Castro Ramo; Wilson Tomás Altagracia de la Cruz; Leandro Manuel Arias Santana (Berni); Cleudi Zapata; Manuel Almancio Moreno de los Santos; Fernando de Jesús Ventura Segura; Jonathan Ditren (el Brujo); Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

Las autoridades buscan a Marco Popovic, conocido como “El serbio” y Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel), José Francisco Sabino Castillo (Sabino) y Francisco Colon Natera (Kelito), dominicanos.