Organización apodada “Los Fantasmas” habría amenazado a exregidor de Boca Chica por tumbe de droga

Francisco Alberto Paulino Castro, alias “Francis” o “El Compadre” y conocido desde la semana pasada como “el exregidor de Bocha Chica”, formaba parte de una red que supuestamente se dedicaba al narcotráfico y que fue desmantelada bajo el nombre de operación “Operación Kraken”.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, el exfuncionario municipal utilizaba los servicios de la organización criminal para exportar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El Ministerio Público señala que Francisco Alberto Paulino Castro, fue detenido en septiembre de 2012 durante un operativo en el que se incautaron seis paquetes de cocaína.

Ocho años después de esta acción, en el 2020, ganó las elecciones municipales, convirtiéndose con 928 votos y a través del Método de D'Hondt en regidor de Boca Chica, por el Partido Revolucionario Moderno. Para ese momento, ocupaba la posición dos dentro de la boleta del partido de gobierno.

Uno de los elementos de prueba que contiene el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra las 16 personas acusadas de ser los propietarios de 200 paquetes de cocaínas incautados en el Puerto de Caucedo, el pasado 7 de noviembre, es una conversación de Paulino Castro con un “desconocido”, perteneciente a una red de narcotráfico denominada “Los Fantasmas”.

En diciembre del año pasado, la Policía Nacional informó la captura en Nueva York, Estados Unidos, de Ángel David Medina Paredes, alias Guindo, señalado como el líder de “Los Fantasmas”. En su informe, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, no vinculó al grupo con el narcotráfico.

“Paredes es acusado de varios crímenes violentos y asaltos perpetrados en distintos puntos del país, así como de ser el responsable del rapto del denominado Kenny Marmolejo en 2021, el asalto a la estación de combustible en el 2022 y el asesinato de Edward Castillo de los Santos en el 2023”, señaló Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

De acuerdo al Ministerio Público a esta organización pertenecen al menos 21 personas y algunas de ellas ya han sido capturadas.

En la conversación del exregidor de Boca Chica con “el desconocido”, la persona no identificada le indica que lo dejó comer y decidió no hacerle “ningún tipo de daño ni agarrarlo ni na”, para llegar a un acuerdo con él y que le entregue “parte que le toco a usted de los trabajos”.

Aunque el regidor mostraba que desconocía de qué le hablaba la otra persona, “el desconocido” le hizo saber que “lo tenía a usted pie con pie, le tire foto comiendo, le tire foto a su guagua, tengo foto de su esposa, tengo foto donde usted vive, lo que quiero es llegar a un acuerdo con usted”.

El Ministerio Público indica que esta conversación telefonica se debe a que Francisco Alberto Paulino Castro “ha participado en la sustracción (“tumbe”) de parte de esos cargamentos pertenecientes a una organización criminal denominada “Los Fantasmas”, la cual, según investigaciones preliminares, opera en toda el área de Santo Domingo Este y está vinculada a actividades de narcotráfico y crimen organizado”.

De acuerdo al Ministerio Público, “Los Fantasmas” ejecuta sus actividades ilícitas mediante el uso de violencia extrema y “sus miembros utilizan uniformes con insignias oficiales de la DICRIM, Policía Nacional y DNCD, además de chalecos antibalas, pistolas automáticas, fusiles y metralletas. Se dedican a proteger y custodiar cargamentos de drogas y sustancias controladas, así como a realizar secuestros por los cuales exigen altas sumas de dinero en dólares o pagos en drogas para la liberación de las víctimas”.

La medida de coerción contra el grupo perteneciente a la red “Kraken”, los acusa de introducir varios kilogramos de cocaína al Puerto Multimodal Caucedo, en especial los 200 paquetes incautados el pasado 7 de noviembre.

Además, Francisco Alberto Paulino Castro Ante fueron arrestados José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio); Melvin Manuel Fis Taveras; Wilmer Evangelista Rumaldo; Ángel David Féliz Cuevas; Edwin Alberto Mejía Guerrero; Fernando Javier Castro Ramo; Wilson Tomás Altagracia de la Cruz; Leandro Manuel Arias Santana (Berni); Cleudi Zapata; Manuel Almancio Moreno de los Santos; Fernando de Jesús Ventura Segura; Jonathan Ditren (el Brujo); Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

Las autoridades buscan a Marco Popovic, conocido como “El serbio” y Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel), José Francisco Sabino Castillo (Sabino) y Francisco Colon Natera (Kelito), dominicanos.